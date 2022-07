Schneider Electric s ocenením „Microsoft Partner of the Year“

Zelené dátové centrum: Keď spoločnosť Microsoft hľadala komplexné riešenie na efektívnejší návrh, výstavbu a prevádzku svojich dátových centier, Schneider Electric využil pokročilé princípy na vytvorenie zjednoteneho modelu. To umožnilo spoločnosti Microsoft vytvoriť digitálne dvojča, ktoré zabezpečilo rýchlosť a kauzalitu projektu v rámci výstavby. Tým sa dosiahla vyššia efektivita s menším počtom opráv a znížením množstva odpadu.

CLP Hong Kong Limited: CLP nasadila riešenia EcoStruxure ADMS a ArcFM/ArcGIS od spoločnosti Schneider Electric na platforme Microsoft Azure, na transformáciu svojho systému digitálneho monitorovania siete a optimalizácie sieťových operácií. Spoločné riešenie prinieslo spoločnosti CLP viaceré výhody vrátane efektívnejšieho monitorovania a riadenia celej ich koncovej siete vysokého napätia (VN) a nízkeho napätia (NN) a schopnosti prispôsobiť sa rastu penetrácie distribuovaných zdrojov energie (DER) s presným predpovedaním výkonu a monitorovaním týchto zdrojov.

IntenCity: Vlajková loď spoločnosti Schneider Electric, "budova budúcnosti", ktorá bola otvorená v roku 2021, je desaťkrát energeticky efektívnejšia ako priemerná stavba, čím sa zaradí medzi najefektívnejšie budovy na svete. Rozprestiera sa na ploche 26 000 m2 a pracuje v nej 1 500 zamestnancov, pričom riešenia EcoStruxure od spoločnosti Schneider Electric s platformou Azure poskytujú prístup k 60 000 dátovým bodom každé dve minúty. Vďaka tomu môže IntenCity využívať prediktívne údaje na inteligentné riadenie budovy a energetickú flexibilitu, aby bola zabezpečená maximálna spoľahlivosť a odolnosť.



1.7.2022 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Schneider Electric , líder v oblasti digitálnej transformácie energetického manažmentu a automatizácie, dnes oznámila, že získala ocenenie Energy & Sustainability 2022 Microsoft Partner of the Year. Spoločnosť Microsoft ocenila inovatívne softvérové riešenia EcoStruxure™ poskytované zákazníkom, ktorí využívajú platformy Azure Cloud a Dynamics 365. Ocenenie Microsoft Partner of the Year sa udeľuje partnerom spoločnosti Microsoft, ktorí v uplynulom roku vyvinuli a dodali vynikajúce aplikácie, služby a zariadenia založené na technológii Microsoft. Spomedzi viac ako 3 900 prihlášok z viac ako 100 krajín v rôznych kategóriách bola spoločnosť Schneider Electric ocenená za poskytovanie vynikajúcich riešení a služieb v oblasti energetiky a udržateľnosti.V roku 2021 pomohli riešenia EcoStruxure zákazníkom znížiť emisie uhlíka o 84 miliónov ton a až 347 miliónov ušetrených alebo zamedzených emisií od roku 2018. Riešenia EcoStruxure sú postavené na architektúre Microsoft Azure a pomáhajú zákazníkom dosahovať ich ciele v oblasti energetiky a udržateľnosti prostredníctvom kombinácie elektrických a digitálnych riešení.Príklady spolupráce Schneider Electric spolu so spoločnosťou Microsoft:Schneider Electric a Microsoft spolupracujú už viac ako 30 rokov. Spolupráca je založená na spoločnej vízii energetickej účinnosti a udržateľnosti.Ďalšie podrobnosti o oceneniach Microsoft Partner of the Year za rok 2022 sú k dispozícii na špecializovanej stránke