Schôdza o poslaní stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu sa skončila skôr ako sa začala, koalícia má prísľub od ministra Naďa

14.2.2023 (SITA.sk) - Predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) v utorok neotvoril mimoriadnu 84. schôdzu parlamentu k dodaniu bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine.Plénum bolo síce uznášaniaschopné,. Kollár pred začatím schôdze informoval, že minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) musel odísť na stretnutie ministrov obrany NATO.Celej koalícii dal prísľub, že sa nebude hýbať so stíhačkami skôr, ako sa táto téma prerokuje v parlamente. „Túto schôdzu s vysokou pravdepodobnosťou neotvoríme a počkáme na pána ministra," povedal Kollár.Šéf Smeru-SD Robert Fico na to reagoval, že je nevídané, aby minister v demisii určoval tempo rokovania Národnej rady SR . Kollár mu povedal, že takéto schôdzky ministrov sa v pléne vždy rešpektovali, a to aj za Ficovej vlády.Po 30-minútovej technickej prestávke poslanci pokračujú v prerušenej 83. schôdzi.Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD , pod návrh sa podpísali aj traja nezaradení poslanci Tomáš Taraba Navrhujú, aby parlament skonštatoval, že vláda, ktorej bola 15. decembra 2022 vyslovená nedôvera, nemá pôsobnosť rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky, medzi ktoré patrí aj odovzdanie bojových lietadiel, a to ani so súhlasom prezidentky SR Predkladatelia žiadajú, aby Národná rada SR vyslovila nesúhlas s akoukoľvek formou odovzdania stíhačiek vo vlastnícke Slovenskej republiky Ukrajine. Predsedovi vlády v demisii chcú dať prostredníctvom uznesenia najavo, že jeho prísľuby Ukrajine sú v hrubom rozpore s Ústavou SR Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok 9. februára na summite v Bruseli oficiálne požiadal premiéra Eduarda Hegera OĽaNO ) o dodanie stíhačiek MiG-29. Poverený premiér mu povedal, že „Slovensko urobí maximum, aby tejto požiadavke vyhovelo".Heger v sobotu v relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko povedal, že počká na oficiálne stanovisko ústavných právnikov, na základe ktorého bude ďalej postupovať. Ústavní právnici musia posúdiť, či má vláda v poverení na takýto krok kompetencie, alebo nie.Podľa Hegera rozhodnutie o poskytnutí vojenskej pomoci Ukrajine je autonómnym rozhodnutím každej krajiny, a nie kolektívnym súhlasom spojencov v rámci NATO. Zároveň zdôraznil, že tieto stíhačky sú vyradené a nevieme ich používať. Už mesiace sú uzemnené, Slovensko na ne nemá náhradné diely a opravovali ich ruskí technici, s ktorými už Slovensko nechce spolupracovať.