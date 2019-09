Schôdzka Trumpa s Rúháním v New Yorku sa neplánuje

Hasan Rúhání, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 16. septembra (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání nemá v pláne stretnúť sa s prezidentom USA Donaldom Trumpom, keď budú obaja prítomní na Valnom zhromaždení OSN. Oznámil to v pondelok hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Abbás Músaví.povedal Músaví v odpovedi na otázku o možnom stretnutí Rúháního s Trumpom.V reakcii, ktorú odvysielala iránska televízia, Músaví uviedol, žePodľa agentúry Reuters Biely dom v nedeľu 15. septembra nevylúčil prípadné stretnutie Trumpa s Rúháním, a to ani po tom, čo Washington obvinil Irán zo zodpovednosti za sobotňajšie útoky dronmi na ropné zariadenia v Saudskej Arábii.Poradkyňa Bieleho domu Kellyanne Conwayová podľa Reuters uviedla, že útoky zo soboty vyhliadkam na stretnutie prezidentom USA a Iránu. Z Conwayovej slov vo vysielaní televízie Fox News však podľa Reuters vyplýva, že možnosť schôdzky je stále otvorená.Poradkyňa dodala, že sankcie uvalené Spojenými štátmi na Irán v súvislosti s jeho jadrovým a balistickým raketovým programom budú pokračovať bez ohľadu na to, či sa obaja vedúci predstavitelia stretnú alebo nestretnú.Irán v máji oznámil, že nebude rešpektovať niektoré obmedzenia vyplývajúce z jadrovej dohody so svetovými veľmocami, pokým ostatné signatárske krajiny neurobia viac pre zmiernenie sankcií, ktoré voči islamskej republike znova zaviedli Spojené štáty po tom, ako od dohody odstúpili.Conwayová v tejto súvislosti upozornila, že Irán si veľmi nepomôže, keď útočí na Saudskú Arábiu, civilné oblasti a dôležitú infraštruktúru, ktorá ovplyvňuje globálne energetické trhy.Irán pritom odmieta tvrdenia amerického ministra zahraničných vecí Mika Pompea, že je za útokmi na ropné zariadenia v Saudskej Arábii.K útoku zo soboty 14. septembra sa prihlásili jemenskí šiitskí povstalci, tzv. húsíovia, údajne podporovaní Iránom. Podľa húsíov bolo pri ňom použitých desať dronov. Terčom jedného útoku bol spracovateľský závod štátnej ropnej a plynárenskej spoločnosti Saudi Aramco v meste Bikajk, ležiacom neďaleko pobrežného mesta Dammám vo Východnej provincii. Druhým miestom útoku bolo podľa saudskoarabského ministerstva vnútra ropné pole Churajs.Jemenskí povstalci v posledných mesiacoch zintenzívnili útoky raketami a dronmi na ciele v susednej Saudskej Arábii, ktorá je regionálnym rivalom Teheránu. Vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie sa od roku 2015 zapája do občianskej vojny v Jemene, kde bojuje proti húsíom na strane medzinárodne uznávanej jemenskej vlády.