Scholz je pripravený presadiť daň z finančných transakcií

Na snímke Olaf Scholz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 24. mája (TASR) - Nemecký minister financií Olaf Scholz je pripravený presadzovať daň z finančných transakcií na národnej úrovni, ak ju iné krajiny nebudú ochotné zaviesť. Uviedol to v piatok na svojej internetovej stránke týždenník Der Spiegel.Nemecko a ďalšie štáty Európskej únie sa pokúšajú dohodnúť na dani z finančných transakcií. Scholz minulý týždeň povedal, že do 3. štvrťroku 2019 očakáva pokrok v tejto otázke minimálne v deviatich krajinách EÚ.Ak by sa ukázalo, že je to nemožné, Scholz je podľa týždenníka pripravený zaviesť túto daň v Nemecku. Chce z nej totiž financovať základný dôchodok pre robotníkov s nízkymi príjmami, čo presadzujú jeho ľavicovo orientovaní sociálni demokrati (SPD).SPD je menším koaličným partnerom v nemeckej vláde pod vedením konzervatívcov kancelárky Angely Merkelovej.citoval Spiegel oficiálny zdroj blízky Scholzovi, ktorý nechcel byť menovaný.uviedla hovorkyňa ministerstva financií v piatok na pravidelnej tlačovej konferencii v Berlíne na otázku novinárov o dani z finančných transakcií.