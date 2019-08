Scholz: Neexistujú náznaky krízy v eurozóne pre situáciu v Taliansku

Olaf Scholz, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Rím 21. augusta (TASR) - Nemecký minister financií Olaf Scholz nezaznamenal žiadne náznaky hroziacej krízy v eurozóne v dôsledku politických otrasov v Taliansku. Uviedol to v rozhovore pre nemeckú televíziu na otázku, či sa bojí novej krízy v menovej únii.Dodal, že Európskej únii (EÚ) sa podarilo dosiahnuť dohodu o vývoji európskych kritérií stability dokonca aj so súčasnou vládou v Ríme.vyhlásil.Taliansky premiér Giuseppe Conte totiž v utorok (20. 8.) podal demisiu po rozprave o vládnej kríze v Senáte.Conte počas rozpravy obvinil ministra vnútra a predsedu pravicovo-populistickej strany Liga Severu Mattea Salviniho, že "nezodpovedne" vystavuje krajinu riziku uvrhnutia do "špirály neistoty a finančnej nestability".Politická kríza v Taliansku prepukla naplno po tom, ako Salviniho strana stiahla začiatkom augusta svoju podporu pre vládnucu koalíciu. Jej koaličný partner Hnutie piatich hviezd totiž pri hlasovaní v parlamente nepodporil výstavbu vysokorýchlostnej železnice medzi Turínom a francúzskym Lyonom, čo je strategický projekt EÚ.Salviniho Liga Severu, obľúbená v Taliansku pre svoju protiimigračnú politiku, bola najúspešnejším politickým subjektom v májových voľbách do Európskeho parlamentu a má podporu približne 34 % voličov. To by Salvinimu v prípade predčasných volieb umožnilo zostaviť novú koalíciu s ďalšími pravicovými frakciami a stať sa novým premiérom.