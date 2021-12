Scholz odmieta tolerovať menšinu extrémistov, nová vláda urobí pre návrat do normálu všetko

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.12.2021 (Webnoviny.sk) - Nová nemecká vláda urobí všetko pre to, aby krajina prekonala pandémiu koronavírusu a vrátila sa k normálnemu životu. Vyhlásil to v stredu kancelár Olaf Scholz, ktorý v parlamente prezentoval program svojej koaličnej vlády.Scholz nastupuje do úradu v čase, keď Nemecko čelí najväčšej vlne infekcií koronavírusom od začiatku pandémie. Existujú náznaky, že vďaka obmedzeniam zavedeným v posledných týždňoch sa šírenie vírusu začína spomaľovať a podľa nového kancelára má krajina dobré predpoklady na to, aby v súlade so záväzkom z novembra do konca roka podali ďalších 30 miliónov vakcín proti koronavírusu.„Áno, situácia sa zlepší, áno, budeme pokračovať v boji proti tejto pandémii s najväčším odhodlaním, a áno, tento boj dokončíme,“ povedal kancelár zákonodarcom. Zopakoval, že pri pokračovaní v úsilí o obnovenie normálneho života pre jeho vládu nebudú platiť „žiadne červené čiary“.Scholz tiež povedal, že jeho vláda nebude tolerovať „nepatrnú menšinu“ extrémistov, ktorí odmietajú pandemické opatrenia a snažia sa presadiť svoju vôľu. Vyjadril sa tak v čase, keď nemecké bezpečnostné služby varujú pred stupňujúcou sa radikalizáciou časti tábora odporcov reštrikcií, ktoré si vynútila pandémie.