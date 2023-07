Scholz označil Turecko za „dôležitého partnera“, Únia by sa mu nemala obracať chrbtom

11.7.2023 (SITA.sk) - Budúce vzťahy Európskej únie (EÚ) s Tureckom budú podľa nemeckého kancelára Olafa Scholza odrážať jeho postavenie „dôležitého partnera“. Nepovedal však, čo to podľa neho bude znamenať.Predstavitelia Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v pondelok oznámili, že Turecko súhlasilo s ratifikáciou členstva Švédska vo vojenskej aliancii, čím odstránilo jednu z posledných prekážok vstupu tejto severskej krajiny.Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan však podporu svojej krajiny spojil s dlhodobo pozastavenou snahou Turecka o vstup do Európskej únie. Scholz a ďalší toto prepojenie odmietli. Nemecký kancelár v utorok pri príchode na dvojdňový samit NATO vo Vilniuse označil Turecko za „nášho dôležitého partnera“ a povedal, že bude počas podujatia hovoriť s Erdoğanom.Luxemburský premiér Xavier Bettel sa vyjadril, že je dôležité naďalej sa usilovať o spoluprácu s Ankarou a poznamenal, že Erdoğanovo rozhodnutie o Švédsku „ukazuje, že ak sa človek rozpráva s Tureckom, nájde riešenia“. „S Tureckom sme nemali vždy najjednoduchšie vzťahy, ale nemali by sme sa mu obracať chrbtom, lebo si nájde iných partnerov,“ upozornil Bettel.