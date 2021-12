Scholz podporí povinné očkovanie všetkých Nemcov, poslancom odporúča počúvať vlastné svedomie

Obmedzenie divákov v hľadiskách

1.12.2021 (Webnoviny.sk) - Designovaný nemecký kancelár Olaf Scholz uviedol, že podporí návrh na povinné očkovanie všetkých obyvateľov krajiny v budúcom roku.Poslanci by však podľa jeho slov mali hlasovať podľa svojho svedomia. Scholz, ktorého Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) v septembri tesne zvíťazila v parlamentných voľbách, by sa mal úradu ujať na budúci týždeň.Scholz, odchádzajúca kancelárka Angela Merkelová a predsedovia vlád 16 spolkových krajín v utorok počas konferenčného rozhovoru diskutovali o nových opatreniach s cieľom zabrzdiť šírenie koronavírusu.Má k nim patriť zákaz návštev obchodov pre nevakcinovaných ľudí a obmedzenie počtu návštevníkov na futbalových zápasoch a tiež možné kroky k povinnému očkovaniu všetkých obyvateľov krajiny. Opatrenia však musia schváliť na ďalšom rokovaní, ktoré bude vo štvrtok.„Otvoríme cestu pre rozhodnutie členov parlamentu o všeobecnej povinnosti dať sa zaočkovať, ktorá nadobudne platnosť na budúci rok, vo februári alebo v marci a na ktorú by sa všetci mali pripraviť,“ povedal Scholz.„Ja budem hlasovať za takýto zákon,“ dodal. Úplne zaočkovaných je v súčasnosti 68,5 percenta 83-miliónovej populácie Nemecka, ale je to menej ako minimálna hranica 75 percent, ktorú chcela vláda dosiahnuť.