Scholz potvrdil, že Nemecko pošle Ukrajincom ďalšie zbrane. Od Veľkej Británie im zas prídu salvové raketomety

aktualizované 11. augusta 2022, 14:35



Vojenská pomoc od Nemecka

V júli nemecká vláda zverejnila

Ďalšie zbrane pošlú aj Briti

11.8.2022 (Webnoviny.sk) -Nemecký kancelár Olaf Scholz vo štvrtok uviedol, že. Referuje o tom spravodajský web CNN."Nemecko porušilo svoju tradíciu a dodalo zbrane do vojnovej zóny," povedal Scholz novinárom na tlačovej konferencii v Berlíne. "Budeme v tom však pokračovať aj v blízkej budúcnosti," povedal Scholz bez toho, aby uviedol konkrétne podrobnosti.Vojenská technika, ktorú Nemecko dosiaľ poslalo Ukrajine, zahŕňa 14 900 protitankových mín, 500 protilietadlových rakiet Stinger, 10 samohybných húfnic Panzerhaubitze 2000, dovedna 2700 prenosných systémov protivzdušnej obrany Strela, ako aj protidronové zariadenia, delostrelecké strelivo a ručné zbrane.Veľká Británia pošle Ukrajine ďalšie salvové raketomety (MLRS). Povedal to britský minister obrany Ben Wallace „Británia zároveň poskytne množstvo presne navádzaných striel M31A1, ktoré dokážu zasiahnuť ciele vzdialené do 80 kilometrov, čo Ukrajine umožní pokračovať v obrane pred ruským ťažkým delostrelectvom," oznámilo britské ministerstvo obrany. Informuje o tom portál cnn.com.„Británia a medzinárodné spoločenstvo naďalej odmietajú túto nelegálnu vojnu a budú stáť bok po boku a poskytovať Ukrajine obranné zbrane, aby jej pomohli brániť sa pred Putinovou inváziou," konštatoval Wallace vo vyhlásení.Britský rezort obrany dodal, že k vybaveniu, ktoré teraz dodáva Ukrajine, patrí viac ako dvadsať samohybných diel ráže 155 milimetrov, delostrelectvo ráže 105-milimetrov a muníciu, viac ako 50-tisíc nábojov pre ukrajinské delostrelectvo zo sovietskej éry a najmenej 1 600 protitankových zbraní.