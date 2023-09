Schránka so vzorkami z planétky Bennu úspešne pristála v púšti v USA.

Bennu sa nachádzal vo vzdialenosti 320 miliónov kilometrov od Zeme, keď na jeho povrch 21. októbra 2020 zostúpila sonda OSIRIS-REx.

Existuje pravdepodobnosť 1 k 1 750, že do roku 2300 sa asteroid Bennu zrazí so Zemou. Ak by sa to stalo, nešlo by o udalosť, ktorá by vyhladila pozemský život.

Asteroid Bennu sa nachádzal vo vzdialenosti 320 miliónov kilometrov od Zeme, keď na jeho povrch 21. októbra 2020 zostúpila sonda OSIRIS-REx.

Zhruba sekundu po kontakte robotického ramena s povrchom sa z tlakovej nádoby uvoľnil dusík, ktorý zvíril povrchový materiál a zariadenie ho pozbieralo.

„Častice lietali všade naokolo,“ povedal pre The New York Times planetárny vedec a člen misie Dante Lauretta. „Naozaj sme na povrchu asteroidu urobili trochu neporiadok, ale je to dobrý neporiadok.“

Pri odbere narazila hlavica na kameň veľký asi 20 centimetrov. Taká situácia sa počas vývoja sondy považovala za komplikáciu, lebo rameno sa nemuselo dobre pritlačiť k povrchu.

No zariadenie svojou zotrvačnosťou kameň rozdrvilo. „Už len toto môže vedcom prezradiť mnoho cenných informácií o súdržnosti kameňov na povrchu Bennu,“ píše portál kosmonautix.cz zameraný na popularizáciu vesmírneho výskumu.