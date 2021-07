Schranz bojuje o miesto v základe Slavie, výhru v Tepliciach zariadil svojím premiérovým hetrikom

Adaptácia bola rýchla

31.7.2021 (Webnoviny.sk) - Večer ako z ríše snov zažil v piatok slovenský futbalový reprezentant Ivan Schranz . Dvadsaťsedemročný Bratislavčan po prestupe z Jablonca nastúpil prvýkrát v základnej zostave nového zamestnávateľa Slavie Praha Výsledkom bol premiérový hetrik v kariére pri víťazstve „zošívaných“ v Tepliciach (3:1). Navyše v jubilejnom 100. dueli Schranza v najvyššej českej súťaži.„Hetrik som nedal ani Slovensku, je môj prvý medzi dospelými. V každom zápase sa snažím vydať zo seba maximum a dať čo najviac gólov. Keď sa to podarí takto, je to skvelé,“ vyhlásil Schranz podľa webu idnes.cz.Nebyť zdravotných problémov, na nedávnych majstrovstvách Európy by pravdepodobne patril do základnej jedenástky slovenskej reprezentácie. Ťažkosti však už pominuli a v šatni Pražanov tak rýchlo zapadol.„Je tu skvelé prostredie, výborný realizačný tím, fantastickí spoluhráči... Všetko prebehlo v pohode aj vďaka tomu, že v Česku už nejaké obdobie pôsobím. Adaptácia bola rýchla a verím, že to bude stále lepšie,“ dodal Schranz, ktorý nastúpil na pravej strane záložnej formácie.Niekdajší hráč Spartaka Trnava či ďalších pražských tímov Dukla a Sparta sa už sústredí na budúcotýždňové stretnutie 3. kvalifikačného kola Ligy majstrov proti maďarskému Ferencvárosu Budapešť. Dúfa, že by opäť mohol vybehnúť na trávnik od prvej minúty.„Aby bol hráč v Slavii v základnej zostave, musí neustále podávať stopercentné výkony. Konkurencia je tu obrovská a je potrebné to dokazovať v každom zápase a na každom tréningu. Ak sa mi to podarilo, som rád, ale každý zápas je iný,“ zakončil Schranz.