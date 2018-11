Schuster, Trnka a Majerský si na Ukrajine pripomenuli významné výročia

Na archívnej snímke Rudolf Schuster. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 15. novembra (TASR) - Bývalý prezident Rudolf Schuster, predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka a predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský si v stredu (14.11.) pripomenuli 100. výročie konca prvej svetovej vojny a vzniku prvej Československej republiky pri pamätníku M. R. Štefánika a T. G. Masaryka v Užhorode. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.Rok 1918 bol podľa jej slov významný aj tým, že udalosti, ktoré sa v tomto období stali, viedli k začleneniu Podkarpatskej Rusi k Československu. Vďaka tomu sa táto oblasť začala rozvíjať, investovalo sa do výstavby zakarpatských miest, infraštruktúry, priemyslu, aj turistického ruchu.povedal Schuster.Podľa Trnku spolupráca so Zakarpatskou oblasťou posledné roky zaostávala, no postupne sa ju kraju darí obnoviť. "povedal Trnka.priblížil Majerský.Partnerské regióny dlhodobo spolupracujú na projektoch v oblasti kultúry, školstva aj turizmu. Za najväčší problém však predsedovia samosprávnych považujú nedostatočnú dopravnú infraštruktúru a dlhé čakacie doby na hraniciach, ktoré majú vplyv na rozvoj cestovného ruchu.vysvetlil Majerský.dodal Trnka.Aj tieto témy boli predmetom rokovaní predsedov oboch samosprávnych krajov spolu s predstaviteľmi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ukrajiny.Okrem toho delegácia navštívila aj základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským a spoločne otvorila výstavu s názvom Milan Rastislav Štefánik - významný slovenský a európsky diplomat v knižnici Užhorodskej národnej univerzity.