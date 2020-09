Schválené znenie novely trestného zákona neponúka zvieratám dostatočnú právnu ochranu

Novela trestného zákona

27.9.2020 (Webnoviny.sk) - Organizácia Zvierací ombudsman vidí v schválenom znení novely Trestného zákona niekoľko závažných nedostatkov, ktoré sa do novely dostali prostredníctvom pozmeňovacích návrhov.Za prínosné považuje, že týranie a zanedbávanie zvierat budú po novom vyšetrovať už len špecialisti na envirokriminalitu. Uviedla to zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová . Jej stanovisko agentúre SITA poskytla Natália Babicová z organizácie Zvierací ombudsman.Parlament v piatok schválil novelu trestného zákona, vďaka ktorej sa bude týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti o ne trestať prísnejšie. Trestná sadzba sa zvýši z dvoch rokov na šesť mesiacov až tri roky.Tieto skutky budú po novom zaradené do kategórie trestných činov proti životnému prostrediu. „Trestným bude aj zanedbanie starostlivosti na jednom zvierati, doteraz to bolo iba v prípade viacerých zvierat. Žiaľ, aj podľa schválenej novely bude trestné len opakované zanedbávanie starostlivosti,"Podľa Stanovej je dôležité poukázať aj na nedostatky, ktoré novela obsahuje.„Týranie zvierat ako trestná činnosť aj naďalej ostáva len prečinom a nie zločinom. V rámci novely sa vymedzila definícia skupiny konkrétnych zvierat, ktoré trestný zákon chráni, na niektoré zvieratá sa podľa našej prvotnej analýzy ochrana nevzťahuje. Za ďalší zásadný nedostatok považujeme, že novela žiadnym spôsobom nerieši zákaz chovu, ktorý sme sa v procese tvorby snažili presadiť," vysvetlila a doplnila, že na tvorbe obsahu novely sa Zvierací ombudsman podieľal od jej začiatku.„Momentálne dôkladne analyzujeme výsledné pozmeňovacie návrhy, v najbližších dňoch budeme informovať o ďalších krokoch. Potrebujeme si vyjasniť, kde nastali v procese chyby a hľadať spôsoby, ako vyriešiť zásadné nedostatky schválenej novely Trestného zákona. Podľa nás totiž v schválenom znení neponúka zvieratám dostatočnú a potrebnú právnu ochranu," uzavrela Stanová.