Schválenie výdavkových limitov je podľa RRZ zásadným posunom, je to dôležité ukotviť aj ústavne

Fiškálny priestor

Voľne nastavený postup schvaľovania

16.3.2022 (Webnoviny.sk) - Schválenie výdavkových limitov je podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) zásadným posunom. No pre ich trvácnosť a zosúladenie s dlhovou brzdou je podľa nich dôležité aj ich ústavné ukotvenie v zákone o rozpočtovej zodpovednosti.Výrazne by sa tak podľa rady znížilo riziko, že tento nástroj bude podliehať zmenám, ktoré oslabia alebo úplne zrušia jeho schopnosť zabezpečovať efektívne napĺňanie princípu výdavkových limitov.Schválená novela zavádzajúca výdavkové limity si zároveň vyžaduje úpravu existujúceho ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti tak, aby sa zabezpečila konzistentnosť pravidiel výdavkových limitov a dlhovej brzdy.Opakovaná skúsenosť s hospodárením s verejnými zdrojmi na Slovensku často podľa rozpočtovej rady ukazuje, že schválené rozpočty v dobrých časoch buď nie sú dostatočne ambiciózne, alebo ich v praxi nedodržiava ani vláda , ktorá ich sama navrhla.Výdavkové limity odmeňujú dodržiavanie pravidiel tak, že v prípade lepšieho výsledku bude mať vláda nasledujúci rok k dispozícii aj ušetrené zdroje z predchádzajúceho roka. Zároveň bude vláda dopredu na celé volebné obdobie poznať veľkosť tzv. fiškálneho priestoru, ktorý sa nezmenší ani v prípade negatívneho ekonomického vývoja.Podľa predloženého zákona výdavkové limity by mal po ich výpočte schvaľovať parlament na celé volebné obdobie. Keďže predložený zákon neobsahuje daňovú brzdu, sú podľa rozpočtovej rady politicky a ideologicky neutrálne a neobmedzujú vládu v politickom rozhodovaní o veľkosti samotných výdavkov v prípade, že tieto budú kryté príjmami.Rada pre rozpočtovú zodpovednosť bude mať povinnosť vypočítať aktualizáciu úrovne limitu podľa schválených zákonných pravidiel a schválenej metodiky po dohode s rezortom financií. RRZ musí zároveň dodržať maximálnu transparentnosť, vrátane zverejňovania všetkých podkladov a výpočtov.Ako možné riziko efektívneho uplatňovania vníma RRZ príliš voľne nastavený postup schvaľovania aktualizácií limitov vo výboroch. Rada tiež odporúča zvážiť, aby miera požadovanej konsolidácie viac zohľadňovala stupeň rizika dlhodobej udržateľnosti. V situácii, keď sa dlhodobá udržateľnosť bude nachádzať v pásme vysokého rizika, záväzná konsolidácia by mala byť vyššia ako pre pásmo stredného rizika, a to na úrovni aspoň 0,75 % HDP. Súčasný návrh je 0,5 % HDP.