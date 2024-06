Schválený zákon o Audiovizuálnom fonde neznamená koniec kinematografie, národniari si za ním plne stoja

Filmy sa budú ďalej podporovať

Absurdný pseudoargument

28.6.2024 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) si plne stojí za schválenou novelou zákona o Audiovizuálnom fonde . Na tlačovej besede po schválení zákona v Národnej rade SR to uviedol poslanec Roman Michelko s tým, že tento zákon neznamená koniec kinematografie.Naopak, je podľa neho snaha, aby sa nezneužívali prostriedky a sťažilo to pôsobenie niektorých klanov, ktoré dnes Audiovizuálny fond ovládajú. Podľa predsedu SNS Andreja Danka majú záujem, aby do filmov išli nové a ďalšie financie.„Máme záujem na tom, aby v komisiách neboli ľudia, ktorí sú si blízki a prepojení na ľudí, ktorí dostávajú financie na filmy. Ctíme si každý film, umenie, určite si neosočujeme rozprávať o tom, aké filmy sa majú točiť. Ale vyprosíme si od Progresívneho Slovenska (PS), aby nás spájali s tým, že my máme niečo so záujmom ovládať fond a natáčať filmy,“ dodal Danko s tým, že nie za tejto vlády, ale, ale aj za predchádzajúcej vlády bolo kritizované, že za obdobie nejakých 14 rokov sa vytvorilo v týchto fondoch personálne a majetkové prepojenie.Podľa Michelka bolo všetko, čo odznelo v rozprave bod po bode vyvrátené.„Nerušíme AVF, ďalej sa budú podporovať filmy. Jediné, čo sa stalo, je to, že máme blokačnú menšinu, ktorá ale môže zastaviť niektoré zvrhlé projekty. Či už obscénnosti, či už niečo, čo hrubo uráža napríklad náboženské cítenie a podobne,“ popísal Michelko a dodal, že nepodpora nie je žiadna cenzúra a kto má peniaze, môže si film natočiť.Podľa Michelka je úplne absurdný pseudoargument, že si budú prihrávať.„Jednak nemáme žiadnych producentov, jednak my nemáme väčšinu v tomto fonde, teda ministerstvo nemá, nemôže nikoho pretlačiť. Môže len krajné excesy zastaviť, pretože na toto štát má mať nejakú poslednú poistku, má mať nejakú ručnú brzdu keď hrozia nejaké absurdity,“ objasnil poslanec.