Schvaľovanie pandemickej dohody otvára dvere možným nebezpečným zásahom do vnútorných záležitostí štátov

Zásadne odmietame medzinárodné zmluvy, dohovory a dohody Slovenskej republiky, ktoré porušujú princípy suverenity a zvrchovanosti, alebo zasahujú do oblasti ľudských práv a slobôd občanov Slovenska.



— Občianske združenie Právo na pravdu

Rozdelenie právomocí medzi EÚ a členskými štátmi

Zneužívanie počas pandémie COVID-19

30.5.2025 (SITA.sk) - „Pandemická dohoda“ podľa Občianskeho združenia Právo na pravdu síce nie je právne záväzným dokumentom, jej schvaľovanie však otvára dvere možným nebezpečným zásahom do vnútorných záležitostí štátov.Slovenská republika podľa Zoroslava Kollára má nielen právo, ale aj povinnosť chrániť svoju suverenitu a brániť práva svojich občanov. „A to aj v oblasti verejného zdravia a táto pandemická dohoda tieto podmienky nespĺňa," uvádza sa v tlačovej správe.Združenie pripomenulo stanovisko ministerstva spravodlivosti , podľa ktorého pandemická dohoda vytvára právny nesúlad medzi Medzinárodnými zdravotníckymi predpismi (IHR 2024), existujúcimi záväzkami voči WHO a samotnou pandemickou dohodou.„Chýba jasné rozdelenie právomocí medzi EÚ a členskými štátmi, v dohode nie sú pre občanov zabezpečené základné ústavné princípy, ako sú dobrovoľný, slobodný aj informovaný súhlas pri očkovaní a pandemická dohoda tak zatiaľ nemôže vstúpiť do platnosti, kým sa neuzavrú rokovania o prílohe o zdieľaní patogénov," uviedlo občianske združenie.Právo na pravdu zároveň priblížilo, že americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy vyzval na prípravu novej pandemickej dohody s jasnými medicínskymi kritériami a upozornil na zlyhania WHO počas pandémie, vrátane prepojenia na farmaceutické firmy, zneužívania moci aj nátlaku a navrhol vytvoriť zdravotnícku alternatívu mimo WHO.Podľa združenia Právo na pravdu je preto nevyhnutné zamedziť podobnému zneužívaniu, aké Slovensko zažilo počas pandémie COVID-19 „Aj preto ostro kritizujeme ministrov za stranu Hlas-SD , ktorá svojím dezinformovaním o pandemickej dohode zlyhávajú v ochrane občianskych a ľudských práv, ako aj suverenity občanov Slovenska. V otázkach očkovania a riešenia krívd z rokov 2020 až 2023 títo politici zradili dôveru občanov. Namiesto vyvodenia zodpovednosti pokračujú v lojálnosti voči systému cenzúry, nátlaku a manipulácie, ktorý vytvorili bývalé vlády Matoviča, Hegera, Ódora a prezidentky Čaputovej. Ministri strany Hlas-SD týmto pokračujú v rovnakom deštruktívnom smerovaní Slovenska. Počas pandémie došlo k segregácii nezaočkovaných občanov, núteným karanténam, cenzúre, vyhadzovaniu z práce, zastrašovaniu a mediálnemu teroru. Tento stav zanechal hlbokú spoločenskú traumu, ktorú časť súčasnej mocenskej garnitúry ďalej prehlbuje,“ uvádza Martin Halás Zoroslav Kollár dodal, že slobodu a pravdu si nemožno požičiavať od tých, ktorí ich pošliapali. „Slovensko musí prestať slúžiť cudzím záujmom a znovu slúžiť svojim občanom. Potrebujeme odvahu vyšetriť zneužitie moci a obnoviť dôveru v spravodlivosť – nie slovami, ale skutkami,“ uzavrel.