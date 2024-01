Schwarzeneggera zadržali na mníchovskom letisku, nepreclil luxusné hodinky (foto)

Polovica platby v hotovosti

Hodinky zostávajú v únii

18.1.2024 (SITA.sk) - Nemeckí colníci v stredu na mníchovskom letisku na chvíľu zadržali rakúsko-amerického herca a bývalého guvernéra Kalifornie Arnolda Schwarzeneggera. Dôvodom bolo, že do colnej deklarácie nezapísal hodiny Audemars Piguet, ktoré plánoval predať na aukcii a výťažok darovať Schwarzeneggerovej klimatickej iniciatíve.Za tento nepreclený tovar mu uložili zaplatiť 35-tisíc eur. Táto suma zahŕňa daň vo výške 4-tisíc eur a pokutu 5-tisíc eur. Informuje o tom web The Guardian, ktorý cituje nemecký denník Bild.Schwarzenegger údajne chcel zaplatiť svojou kreditnou kartou, ale nemecké colné pravidlá vyžadujú polovicu platby v hotovosti. Colníci vraj bývalého guvernéra Kalifornie sprevádzali do banky, aby si vybral hotovosť. Potom mu dovolili pokračovať v ceste.Herecká hviezda sa na letisku v Mníchove podľa denníka Bild zastavila na približne tri hodiny cestou z Los Angeles. Exguvernér Kalifornie povedal, že sa snažil colníkom vysvetliť, že hodinky sú darom pre Schwarzeneggerovu klimatickú iniciatívu a majú sa vo štvrtok večer predať v aukcii v rakúskom lyžiarskom stredisku Kitzbühel.„To je problém, ktorým Nemecko trpí. Už pre stromy nevidia les," povedal bývalý guvernér denníku Bild. Hovorca nemeckého colného úradu sa však pre Süddeutsche Zeitung vyjadril: „Ak tovar zostáva v EÚ, musí sa precliť. To platí pre každého bez ohľadu na to, či sa volá Schwarzenegger alebo Müller, Meier, Huber.”