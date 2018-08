Schweinsteiger sa rozlúčil s Bayernom, v Mníchove hral aj za Chicago

Nemecký futbalista Bastian Schweinsteiger, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 29. augusta (TASR) - Bývalý kapitán nemeckej futbalovej reprezentácie Bastian Schweinsteiger sa v utorok emotívne rozlúčil so svojím dlhoročným zamestnávateľom Bayernom Mníchov.Bavori si pozvali na prípravný zápas do Allianz Areny tím zámorskej MLS Chicago Fire, kde 34-ročný stredopoliar momentálne pôsobí. Schweinsteiger nastúpil v prvom polčase za Chicago, v druhom si obliekol dres Bayernu a v 83. minúte pekným volejom spečatil víťazstvo mníchovského tímu 4:0. Na jeho počesť nastúpili po zmene strán všetci hráči Bayernu s číslom 31 na drese.povedal po zápase dojatý Schweinsteiger stojac v strede ihriska pred 75.000 divákmi. Lúčenie s fanúšikmi a bývalými spoluhráčmi nemalo konca kraja, v Mníchove patril" k najpopulárnejším a najúspešnejším hráčom. Svedčí o tom aj fakt, že ho v nedeľu prijali za 18. člena Siene slávy Bayernu Mníchov, čím sa zaradil medzi také klubové legendy ako Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier, Lothar Matthäus či Philipp Lahm.Do Bayernu prišiel Schweinsteiger ako 13-ročný a strávil tam 17 sezón. V A-tíme vyhral 26 trofejí, medzi najcennejšie patrí víťazstvo v Lige majstrov v roku 2013, osem majstrovských titulov v Bundeslige a sedem triumfov v Nemeckom pohári. So všetkými týmito trofejami zapózoval pred zápasom na ihrisku. Za Bayern odohral 500 zápasov, dal v nich 68 gólov a na 100 prihral.Schweinsteiger odišiel z Bayernu v roku 2015 za 14,4 milióna libier do Manchestru United. V dreseodohral 35 zápasov a v marci 2017 prestúpil na voľný transfer do USA. V drese Chicago Fire hrá momentálne svoju druhú sezónu. Majster sveta z Brazílie 2014 sa s reprezentačným tímom rozlúčil v roku 2016, za Nemecko odohral 121 zápasov.