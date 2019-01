Sčítavanie vtáctva na území PIENAP-u prinieslo niekoľko prekvapení

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Spišská Stará Ves 29. januára (TASR) – Januárové sčítavanie vtáctva v Pieninskom národnom parku (PIENAP) a jeho okolí prinieslo niekoľko prekvapení. Pre riaditeľa Správy PIENAP Vladimíra Kĺča bolo prvým, že sa na rieke Poprad objavil druh ľabtušky vrchovskej.povedal pre TASR.Rovnako ho prekvapil výskyt nášho najväčšieho dravca orliaka morského. V tomto roku ochranári zaznamenali troch jedincov, jedného pozorovali pri prelete ponad nocovisko kormoránov. Možno práve orliak je podľa Kĺča príčinou tohtoročného nižšieho počtu kormoránov na rieke Poprad.konštatoval Kĺč.Každé sčítanie je podľa neho veľmi dôležitým zdrojom informácií o prírode a jej zložkách, každý údaj sa môže stať podstatným argumentom pri rozhodovacích konaniach, napr. k stavbe malých vodných elektrární, úpravám toku, ťažbe štrkov a pod.vysvetlil Kĺč.Celoročným vtáčím obyvateľom regiónu sú volavky popolavé s viac-menej stabilnou početnosťou 12 jedincov pri obci Červený Kláštor. V posledných rokoch prilietajú na Dunajec zimovať ich príbuzné volavky biele, ktoré sa odlišujú snehovo bielym perím. Ochranári tiež zisťovali, aká veľká je populácia napríklad kačice divej. V monitorovanom úseku 28 kilometrov v roku 2016 napočítali viac ako tisíc jedincov, pred rokom to bolo o 400 menej a v tomto roku zrátali 874 jedincov.doplnil riaditeľ Správy PIENAP.Tento rok bola počas sčítavania bohatá snehová nádielka, prácu tak ochranári hodnotia ako mimoriadne náročnú. Pohyb vo vysokom snehu im uľahčili snežnice, prípadne lyže.upozornil Kĺč s tým, že medzi tradičných obyvateľov rieky Dunajec patria kačice divé, vodárne potočné, rybáriky riečne, volavky popolavé. Ďalej tam žijú druhy, ktoré sem prilietajú zo severu, aby tu strávili miernejšiu zimu, ako napr. hlaholky, chochlačky či kormorány. Tiež sa tam vyskytujú druhy, ktoré prileteli, aby tu prečkali zimu, avšak časť populácie tu našla vhodné miesta pre hniezdenie, teda tu ostala aj počas leta, napr. potápač veľký. Niektoré druhy ako trasochvost horský priletí do regiónu len na jar a leto, aby si založil hniezdo, vyviedol mláďatá a pred zimou opäť odletel do teplých krajín.Správa PIENAP sa na sčítaní podieľa už viac než 15 rokov. Tento raz sa doň okrem ochranárov z PIENAP, Tatranského národného parku a Národného parku Malá Fatra, zapojili aj šiesti dobrovoľníci. Hlavným organizátorom sčítania je Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko.dodal Kĺč.