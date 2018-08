SDF ponúka výmenu zajatcov IS za prepustenie drúzskych rukojemníkov

Príslušníci Sýrskych demokratických síl (SDF), ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 6. augusta (TASR) - Sýrski Kurdi vyjadrili pripravenosť vymeniť bojovníkov džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) a ich rodinných príslušníkov, ktorých držia v zajatí, za drúzskych zajatcov unesených v júli pri útokoch islamistov v provincii Suwajdá na juhu Sýrie.Uvádza sa to vo vyhlásení velenia koalície Sýrske demokratické sily (SDF), ktorej základ tvoria Kurdi. Cieľom tejto iniciatívy SDF je snaha uchrániť životy rukojemníkov zadržiavaných islamistami, píše sa vo vyhlásení.Medzičasom zatiaľ neidentifikovaní páchatelia už popravili jedného zo svojich rukojemníkov, zadržaných v provincii Suwajdá 25. júla. Popraveným je 19-ročný študent a ide o prvého zavraždeného zajatca spomedzi tých, ktorí sa stali obeťou únosu pri koordinovaných útokoch na mesto Suwajdá a okolité dediny.O mladíkovej násilnej smrti informovali cez víkend dva sýrske spravodajské portály - Sweida24 a Sweida News Network -, ktoré zverejnili zábery z vraždy. Správu o nej prinieslo aj exilové Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).V danom regióne žijú predovšetkým príslušníci drúzskej menšiny - hlásiacej sa k menšinovej odnoži šiitského islamu a sunnitskými extrémistami z IS označovanej za bezvercov.Kurdské polovojenské Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG) medzičasom vyjadrili pripravenosť brániť drúzsky ľud. Dodali, že útoky v provincii Suwajdá sú pre YPG "rovnako bolestivé" ako útoky na prevažne Kurdmi obývané mesto Kobané v Sýrii či v bývalej sýrskej provincii Džazíra.Viacerí pozorovatelia sa medzičasom vyjadrili, že vyhlásenia YPG a SDF majú aj politický podtón; politológ Hans Scholl, ktorý sa venuje politike a dejinám Sýrie, pre portál Kurdistan24 uviedol, že SDF vedie s Damaskom rokovania o svojej budúcnosti, preto hľadá potenciálnych spojencov, aby takto posilnila svoje pozície.Rovnako ako Kurdi, aj drúzi zo Suwajdá sú totiž naklonení získať v rámci Sýrie autonómiu.