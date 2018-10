Sears Holdings požiadal v pondelok o ochranu pred veriteľmi

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 15. októbra (TASR) - Americká maloobchodná spoločnosť Sears Holdings, ktorá prevádzkuje obchody Kmart, Sears a ich divízie, požiadala v pondelok o ochranu pred veriteľmi. Dôvodom sú masívne dlhy a straty. Maloobchodný predajca so storočnou históriou, ktorý kedysi dominoval na trhu v USA, tak v ére internetových nákupov končí.Sears Holdings, materská spoločnosť sietí Sears, Roebuck a Kmart, sa obrátil na súd na základe známej Kapitoly 11 konkurzného zákona a požiadal o reorganizáciu svojich pohľadávok. Holding už desaťročia zápasil s poklesom príjmov a zatvoril stovky obchodov po tom, ako ho v roku 2004 kúpil miliardár Eddie Lampert, ktorý sa snažil o oživenie ikonickej americkej značky.Lampert sa zaviazal oživiť Sears a vrátiť mu zašlú slávu. Spoločnosť kedysi vlastnila najvyššiu budovu na svete a kopu firiem, vrátane rozhlasovej stanice a poisťovne Allstate.Od roku 2011 však nedosiahla žiadny zisk a jej situácia sa v priebehu rokov ďalej zhoršovala.Spoločnosť nakumulovala straty vo výške 6,26 miliardy USD (5,41 miliardy eur), bez jednorazových položiek od posledného zisku v roku 2010, podľa Kena Perkinsa z firmy Retail Metrics. V minulom fiškálom roku dosiahla tržby 16,7 miliardy USD, čo je výrazne menej ako vyše 50 miliárd USD v roku 2008.Od mája 2018 mala otvorených menej ako 900 obchodov, pričom na konci minulého roka ich bolo ešte približne 1000. Počet obchodov dosiahol vrchol v roku 2012, a to 4000, vrátane divízie Sears Canada, ktorá bola neskôr odčlenená.Vo vládnej správe z marca 2017 sa uvádza, že existuje "značná pochybnosť", či bude holding schopný udržať obchody otvorené.Jeho straty pokračovali aj v tomto finančnom roku. V 2. kvartáli, ktorý sa skončil 4. augusta, čistá strata vzrástla na 508 miliónov USD alebo 4,68 USD na akciu, z 250 miliónov USD alebo 2,33 USD/akcia v rovnakom štvrťroku vlani.(1 EUR = 1,1574 USD)