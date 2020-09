Seattle Kraken bude počas premiérovej sezóny v NHL bez farmárskeho tímu v AHL

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.9.2020 (Webnoviny.sk) - Nováčik zámorskej hokejovej NHL od sezóny 2021/2022 americký tím Seattle Kraken o jeden rok odložil snahu o zaradenie svojho farmárskeho tímu v Palm Springs. Pôvodne mal klub z tohto mesta vstúpiť do AHL tiež od sezóny 2021/2022, napokon sa tak stane až od ročníka 2022/2023. Počas prvého roka účinkovania v NHL Seattle Kraken budú mať svojich hráčov v iných tímoch AHL Dôvodom na odklad je skutočnosť, že v Kalifornii plánujú postaviť nový športový komplex pre tím Palm Spring, ale nepodarí sa im ho dokončiť do jedného roka. Hala sa mala nachádzať v lokalite Coachella Valley pri Palm Springs, ktoré leží neďaleko Los Angeles. Nový plán je postaviť arénu bližšie k Palm Desert. V danej oblasti sa nachádza aj tenisový areál Indian Wells, ktorý hostí prestížne turnaje ATP a WTA.Klub z Palm Spring bude mať halu s kapacitou 10-tisíc miest pre divákov a s výstavbou by sa malo začať v roku 2021. Dokončená by mohla byť už v druhej polovici roka 2022. "Nová hala ponúkne všetkým obrovský zážitok od zaparkovania až po samotné zápasy," uviedol prezident klubu Seattle Kraken Tod Leiweke.