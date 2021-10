Seattle Kraken začal novú sezónu NHL prehrou a Pittsburgh strelil šesť gólov Černákovej Tampe (video)

Sullivan vyrovnal rekord Bylsmu





Tampa spomínala na zisk Stanley Cupu









13.10.2021 (Webnoviny.sk) - Pompézny začiatok novej sezóny NHL v Tampe so vztýčením transparentu s nápisom "Šampióni 2020-21" nemal pre domácich hokejistov pozitívne pokračovanie v zápase. Tampa Bay prehrala s Pittsburghom 2:6, hoci hostia nastúpili bez zranených ofenzívnych lídrov Sidneyho Crosbyho Jevgenija Malkina . O ich šesť gólov sa postaralo šesť strelcov, až traja zakončovali do prázdnej bránky.V domácom tíme nechýbal slovenský obranca Erik Černák , ktorý ukončil zápas so štyrmi strelami na bránku, dvoma bodyčekmi a dvoma mínusovými bodmi. Černák bol strelecky najaktívnejší hráč The Bolts, hviezdny ruský krídelník Nikita Kučerov nevystrelil ani raz na bránku Penguins.Celkovo hosťujúci hráči zablokovali 15 striel domácich a brankár Tristan Jarry si pripísal 26 zákrokov. "Obranca predo mnou tvrdo pracovala a uľahčila mi moju prácu. Urobili pre mňa skvelú robotu," poďakoval sa Jarry na webe NHL.Zatiaľ čo Jon Cooper nezačal dobre púť za možným víťazným hetrikom v bojoch o Stanleyho pohár, Mike Sullivan sa dočkal 252. víťazstva a na lavičke Pittsburghu vyrovnal rekordný zápis svojho predchodcu Dana Bylsmu."Dosiahli sme veľké víťazstvo proti naozaj kvalitnému tímu. Pre domácich hráčov to bol emocionálny úvod sezóny a ten zápas sa mohol pokojne vyvinúť aj iným spôsobom. My sme však hrali s veľkou energiou, kompletné naše päťky hrali dobre vo všetkých troch zónach. Keď sa nám to darí, vtedy sme najlepší," vyzdvihol Mike Sullivan."Tak toto nám nevyšlo. Ani si nespomínam, kedy naposledy sme doma prehrali otvárací zápas sezóny. Pittsburghu chýbali viacerí kvalitní hráči, ale tí na ľade sa držali svojej hernej koncepcie a vychádzalo im to. Prevýšili nás, my sme celý zápas len naháňali puky," kriticky sa zamyslel kapitán Tampy Bay Steven Stamkos Zaplnená 19-tisícová Amalie Arena sa zabávala aspoň pred zápasom. Najúspešnejšia hokejová organizácia ostatných rokov si pripomenula minulosezónny triumf v Stanley Cupe vyvesením modrého majstrovského "banneru" nad ľadovú plochu.Moderátor Paul Kennedy v krátkosti zhrnul lanskú sezónu s dôrazom na víťaznú púť v play-off, kde si Tampa Bay postupne poradila s Floridou NY Islanders a vo finále aj s Montrealom "Tento pôsobivý príbeh dovŕšil shutout Andreja Vasilevského v záverečnom finálovom zápase, Nie náhodou sa práve tento brankár stal MVP play-off. Všetci sme boli svedkami toho, že úspech sa dá zopakovať aj v boji o najviac vyhľadávanú trofej vo všetkých športoch. A vraj blesk dvakrát neudrie na tom istom mieste," skonštatoval Kennedy.Úvodná noc nového ročníka NHL priniesla aj víťazstvo Vegas nad nováčikom Seattlom 4:3. V historickom prvom zápase Seattle Kraken v profilige v polovici duelu hostia prehrávali 0:3, ale gólmi Ryana Donata, Jareda McCanna a Morgana Geekieho v 48. min vyrovnali na 3:3.Remízový stav však vydržal iba 35 sekúnd, lebo potom Chandler Stephensom kontroverzným gólom strhol víťazstvo na stranu favorita. Rozhodcovia na videu posudzovali gól Stephensona a napokon ho neoznačili ako úmyselné kopnutie puku korčuľou.