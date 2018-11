Sebastian Kurz hovoril so Sorosom o presune Stredoeurópskej univerzity

Sebastian Kurz, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 19. novembra (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz sa v nedeľu stretol s americkým miliardárom a filantropom Georgem Sorosom, aby prediskutovali presun Stredoeurópskej univerzity (CEU) z Budapešti do Viedne, informoval rakúsky denník Kurier.Od budúceho zimného semestra by vo Viedni mohli byť študentom CEU k dispozícii postgraduálne kurzy politológie, žurnalistiky a medzinárodných vzťahov, priblížil v pondelok portál Hungary Today.Kurz a Soros sa vo Viedni rozprávali i o ďalších zahraničnopolitických otázkach vrátane tém ako brexit či migrácia. Zhodli sa na tom, že odchod Británie z EÚ je poľutovaniahodný a že sa treba vyhnúť tvrdému brexitu. Celkom odlišné názory naopak zastávali v otázke migrácie.Soros sa následne v pondelok stretol s rakúskym ministrom školstva Heinzom Fassmannom. Stretnutie sa konalo popri oslavách 25. výročia založenia Viedenského otvoreného lekárskeho inštitútu (OMI), financovaného Sorosom, ktorý poskytuje školenia lekárom a zdravotníkom.Mesto Viedeň a Stredoeurópska univerzita amerického finančníka Georgea Sorosa podpísali už v apríli. V súlade s týmto memorandom sa CEU mala presídliť do priestorov viedenskej Nemocnice Otta Wagnera. Bývalý rakúsky kancelár Christian Kern ponúkol nový domov budapeštianskej CEU krátko po tom, ako maďarský parlament vlani v apríli schválil novelu vysokoškolského zákona sprísňujúcu podmienky činnosti pre zahraničné univerzity.Podľa nových pravidiel môže zahraničná univerzita na maďarskom území existovať iba v prípade, ak vykonáva činnosť aj v krajine pôvodu, ktorá by s Maďarskom musela uzavrieť aj príslušnú medzištátnu dohodu. CEU vyjadrila presvedčenie, že časti novely maďarského zákona boli namierené priamo proti nej a že by ju mohli prinútiť k ukončeniu výučby v Budapešti.Vedenie univerzity koncom októbra uviedlo, že splnila inštitúciu nové podmienky činnosti pre zahraničné univerzity, ktoré chcú zostať v Budapešti. Napriek tomu sa však ocitla v akomsi "", pričom vláda maďarského premiéra Viktora Orbána s ňou odmietla podpísať dohodu potrebnú na to, aby mohla zostať v Budapešti.CEU bola zriadená v roku 1991; ide o univerzitu akreditovanú v Spojených štátoch so sídlom v Budapešti. Zakladateľom univerzity je liberálny americký miliardár Soros, ktorého Orbánova vláda považuje za svojho hlavného nepriateľa.