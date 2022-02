Sebastian Vettel na Veľkej cene Ruska nechce súťažiť, nemecký pilot F1 bol z útoku na Ukrajinu v šoku

24.2.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecký pilot formuly 1 Sebastian Vettel vyhlásil, že na septembrovej Veľkej cene Ruska v Soči nebude súťažiť. Dôvodom je štvrtková invázia ruskej armády na územie Ukrajiny."Ráno som sa zobudil a zostal som v šoku. Je strašné vidieť, čo sa deje. Môj postoj je taký, že do Ruska by som nemal ísť a nechcem ísť. Je mi veľmi ľúto nevinných ľudí, ktorí prichádzajú o životy z hlúpych dôvodov,“ povedal na 34-ročný Vettel, ktorý je tiež lídrom Asociácie jazdcov Grand Prix.Jazdec tímu Aston Martin priznal, že medzi pilotmi ešte vec neprediskutovali, no v blízkej budúcnosti sa jej budú v asociácii venovať.Vedenie seriálu F1 vo svojom vyhlásení uviedlo, že pozorne sleduje situáciu. A fakt, či sa preteky v Soči v septembri uskutočnia, zatiaľ komentovať nechcelo.