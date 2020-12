Sébastien Ogier na Toyote Yaris vyhral Rely Monza a získal siedmy titul majstra sveta

Radosť riadiť Yaris

Nadvláda Francúzov

6.12.2020 (Webnoviny.sk) - Sébastien Ogier vyhral Rely Monza a spečatil siedmy titul majstra sveta v automobilových pretekoch rely. Tridsaťšesťročný Francúz s výnimkou minulého roka, keď titul získal Estónec Ott Tänak , nepretržite kraľuje svetovej rely od roku 2013.Pred záverečnými pretekmi sezóny v Monze viedol hodnotenie šampionátu Brit Elfyn Evans , ale po sobotňajšej havárii prišiel o šancu na zisk titulu.Ešte v piatok sa predčasne s vidinou titulu rozlúčil tretí muž priebežného poradia MS Belgičan Thierry Neuville Ogier na automobile značky Toyota Yaris vyhral v Taliansku s náskokom 13,9 s pred Tänakom na Hyundai i20. Tretí v cieli Španiel Dani Sordo (Hyundai i20) zaostal za víťazom o 15,3 s."Boli to ťažké preteky na záver sezóny, poslednú rýchlostnú skúšku som si veľmi neužil. Elfyna Evansa mi je ľúto. Tvrdo sme medzi sebou bojovali počas celého roka a očakávam, že v budúcej sezóne to bude podobné. Urobili sme v tíme maximum pre úspech. Bola radosť riadiť auto Toyota Yaris," uviedol Sébastien Ogier na oficiálnom webe WRC.Štatistici ihneď po skončení sezóny vyrátali, že Francúzi s výnimkou vlaňajška kraľujú rely pretekom na svetovej úrovni už dlhých 17 rokov. Pred siedmimi titulmi Ogiera sa z deviatich celkových prvenstiev tešil Sébastien Loeb Čerstvý šampión Ogier prešiel do tímu Toyota len pred touto skrátenou sezónou, ktorá bola poznačená koronavírusom a majstrovský seriál pozostával len zo siedmich súťaží.Predtým Ogier štyrikrát celkovo triumfoval ako jazdec Volkswagenu a dva tituly pridal so značkou Ford. Toyota sa z celkového triumfu tešila druhýkrát za sebou, vlani mal automobil značky Yaris aj víťazný Tänak.