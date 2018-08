Sedembojárka Vadlejchová skočila na ME v diaľke 620 cm

Slovenská atlétka Lucia Slaničková Vadlejch, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Priebežné výsledky sedemboja



diaľka: 1. Katarina Johnson-Thompsonová (V. Brit.) 668, 2. Nafissatou Thiamová 660, 3. Hanne Maudensová (obe Bel.) 642, ...9. Lucia VADLEJCHOVÁ (SR) 620

Berlín 10. augusta (TASR) - Na ME atlétov v Berlíne vyvrcholil v piatok sedemboj žien, v ktorom sa usilovala o solídny výsledok aj slovenská viacbojárka Lucia Vadljechová. Po 1. dni viedla Britka Johnson-Thompsonová 4017 bodov pred Thiamovou 3930 a Nemkou Schäferovou 3848, Vadlejchovej patrilo 23. miesto s 3422 bodmi.Piata disciplína sedemboja diaľka patrí u Slovenky medzi silnejšie, v sezóne už dosiahla 633 cm, začala však nevýrazne s 588 cm. V druhom pokuse sa už trafila na odrazovej doske a 620 cm na 9. mieste znamenalo 912 bodov. V záverečnom pokuse sa už so 614 cm nezlepšila.Súboj o zlato medzi Johnson-Thompsonovou a Thiamovou v diaľke pokračoval. Lepšia bola podľa očakávania Britka so 668 cm, Thiamová skočila 660 cm a stratila 26 bodov. Po piatich disciplínach Johnson-Thompsonová viedla s 5083 bodmi pred Thiamovou 4970 a Rakúšankou Ivonou Dadicovou 4805, Lucia Vadlejchová poskočila v priebežnom poradí na 20. miesto so 4334 bodmi.