Seehofer:V tranzitných centrách na hraniciach ľudia nebudú zadržiavaní

Horst Seehofer, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 3. júla (TASR) - Nemecký minister vnútra Horst Seehofer bránil v utorok svoj plán zriadiť tranzitné centrá pozdĺž južných hraníc Nemecka.povedal na zasadnutí parlamentnej frakcie Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU) v Berlíne. Informuje o tom agentúra DPA.uviedol Seehofer podľa nemenovaných zdrojov, ktoré sa na zasadnutí zúčastnili.Nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok súhlasila so zriadením tzv. tranzitných zón na hranici s Rakúskom, odkiaľ budú vracaní migranti registrovaní inde v Európskej únii. V týchto uzavretých centrách v Bavorsku by mali byť umiestnení žiadatelia o azyl, ktorých žiadosti budú posudzované v zrýchlenom konaní. Migranti tranzitné zóny až do ukončenia konania nebudú smieť opustiť.Seehofer hľadá podľa DPA podporu ohľadne tranzitných centier v Rakúsku. Nemecký minister vnútra v utorok pred začiatkom schôdzky parlamentnej frakcie CSU povedal, že v ranných hodinách telefonoval s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom. Zároveň oznámil, že plánuje odletieť do Viedne "tak skoro, ako to len bude možné", doposiaľ však nebol určený konkrétny dátum. Kurz má podľa Seehofera "záujem o rozumné riešenia".Seehofer zároveň zdôraznil, že ešte v priebehu utorka bude rokovať aj s významnou azylovou tranzitnou krajinou - Talianskom.podotkol.