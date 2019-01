Šéf Airbusu varoval britský parlament pred neriadeným brexitom

Airbus 330-300 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 24. januára (TASR) - Európsky letecký koncern Airbus je ďalšou veľkou firmou, ktorá upozornila na to, že ak nedôjde k riadenému a hladkému vystúpeniu Británie z Európskej únie (EÚ), bude nútený prijať potenciálneo budúcnosti svojich britských závodov.Konkrétne generálny riaditeľ Airbusu Tom Enders vo štvrtok vyhlásil, že v prípade brexitu bez dohody by mohol presunúť výrobu krídel z Británie inam.Ide o priamu výzvu Endersa rozdelenému britskému parlamentu, aby sa vyhol takémuto výsledku. Generálny riaditeľ európskeho výrobcu lietadiel síce pripustil, že k žiadnej okamžitej zmene nedôjde, ale zároveň vyslal najsilnejšie varovanie o ohrození pracovných miest v budúcnosti.uviedol vo videu na internetovej stránke spoločnosti Airbus,Druhý najväčší letecký koncern na svete zamestnáva 14.000 ľudí v Británii, z toho 6000 v hlavnej továrni na krídla v meste Broughton vo Walese a 3000 vo Filtone v západnom Anglicku.Kritici predchádzajúcich upozornení zo strany Airbusu spochybnili možnosť, že by skupina presunula významné prevádzky z Británie. Argumentujú, že továreň v Broughtone je efektívna a že ďalším dôvodom na jej udržanie je slabá libra.Enders však odkázal stúpencom brexitu, že Airbusa fakt, že má veľké továrne v Británii, ešte neznamená, že tam zostane navždy.povedal.dodal.