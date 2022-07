Šéf americkej diplomacie Blinken telefonoval s Lavrovom, riešili výmenu Grinerovej za ruského obchodníka so zbraňami

29.7.2022 (Webnoviny.sk) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa v piatok rozprával so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom . Ako referuje spravodajský web CNN, Blinken o tom informoval na piatkovej tlačovej konferencii. Povedal, že to bol „úprimný a priamy rozhovor“.Blinken a Lavrov absolvovali prvý vzájomný rozhovor od vypuknutia vojny na Ukrajine. „Naliehal som na Kremeľ, aby prijal zásadný návrh, ktorý sme predložili, týkajúci sa prepustenia Paula Whelana a Brittney Grinerovej,“ povedal Blinken. Tento návrh zahŕňa prepustenie odsúdeného ruského obchodníka so zbraňami Viktora Buta.Blinken povedal, že hovoril aj o očakávaní, že dohoda, ktorá umožní ukrajinskému obiliu bezpečne prechádzať cez Čierne more, vstúpi do platnosti.„Pozeráme sa na to, aby sme sa čo najskôr pohli vpred,“ povedal Blinken. Zdôraznil tiež, že „svet neuzná anexie“ a „uloží Rusku dodatočné značné útraty, ak bude pokračovať vo svojich plánoch“.