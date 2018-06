Šéf americkej diplomacie Pompeo navštívi na budúci týždeň KĽDR

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo reční počas tlačovej konferencie 11. júna 2018 v Singapure. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 28. júna (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo navštívi na budúci týždeň Severnú Kóreu, kde bude rokovať o denuklearizačných plánoch Pchjongjangu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na denník Financial Times, ktorý cituje zdroje oboznámené s Pompeovým programom.Pompeo z tohto dôvodu zrušil stretnutie so svojou indickou rezortnou kolegyňou Sušamou Svarádžovou vo Washingtone, ktoré sa malo uskutočniť 6. júla. Jeho cesta do KĽDR bude prvou od historického summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorý sa konal 12. júna v neutrálnom Singapure.Pompeo v stredu pred zákonodarcami vyjadril presvedčenie, že Severná Kórea pochopila rozsah odhodlania Spojených štátov dokončiť denuklearizáciu. Obe krajiny po zmienenom summite pokračujú v dialógu o tejto problematike.povedal Pompeo.Kim sa počas schôdzky s Trumpom v Singapure zaviazal k úplnej denuklearizácii Kórejského polostrova výmenou za bezpečnostné záruky od USA. Trump tam prekvapujúco vyhlásil aj to, že pozastaví spoločné vojenské cvičenia amerických a juhokórejských jednotiek. Ako dôvod Trump uviedol, že tieto manévre sú nákladné a provokačné.Pompeo navštívil v súvislosti s prípravou summitu Severnú Kóreu prvýkrát v apríli ešte ako riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA). Do Pchjongjangu sa vrátil ako minister zahraničných vecí začiatkom mája.