Šéf americkej diplomacie Pompeo pricestoval do Pakistanu

Islamabad 5. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo pricestoval v stredu do Pakistanu. Informovala o tom agentúra AP.Uviedol, že chce uviesť do pôvodného stavu napäté vzťahy s Pakistanom, ale vymenovanie bývalého veľvyslanca USA v Afganistane Zalmaya Khalilzada za osobitného poradcu pre Afganistan by mohlo skomplikovať jeho snaženie. Podľa bezpečnostného analytika Záhida Husajna bol Khalilzad "v minulosti veľmi kritický voči Pakistanu a jeho vymenovanie nemôže posunúť veci vpred".Pompeo bude rokovať s novým pakistanským premiérom Imránom Chánom, ako aj s vplyvným šéfom armády a šéfom rezortu diplomacie.Rozhovorom by mal by mal dominovať Afganistan a vyhliadky na vyrokovanie ukončenia vojny.Pompeo ešte v stredu odlieta z Pakistanu do susednej Indie.