Šéf argentínskej centrálnej banky rezignoval

Buenos Aires 26. septembra (TASR) - Guvernér argentínskej centrálnej banky Luis Caputo odstúpil z funkcie. Urobil tak krátko pred dokončením rokovaní argentínskej vlády s Medzinárodným menovým fondom (MMF) o skoršom uvoľnení financií z úveru v objeme 50 miliárd USD (42,46 miliardy eur).Caputo oznámil svoju rezignáciu v utorok (25.9.), pričom uviedol "osobné dôvody". Do vedenia centrálnej banky pritom nastúpil len pred tromi mesiacmi. Objavili sa však správy, že Caputo, ktorý vo vláde prezidenta Mauricia Macriho pôvodne zastával post ministra financií, mal spory ohľadne menovej politiky. Na poste guvernéra centrálnej banky nahradí Caputa Guido Sandleris, ktorý patrí k hlavným vyjednávačom s MMF.Caputovi sa nepodarilo stabilizovať peso, ktoré od začiatku roka kleslo oproti doláru o vyše 50 %. Po oznámení Caputovej rezignácie jeho kurz opäť klesol, z 37,9 pesa na 39,7 pesa za dolár. Ekonomika Argentíny prudko klesla a miera inflácie by tento rok mala prekonať 40 %. V obave, že krajina nebude schopná v budúcom roku splácať svoje záväzky, vláda sa obrátila na MMF a v júni sa dohodla na pohotovostnom úvere za 50 miliárd USD. Ten bol rozložený na tri roky, zhoršenie situácie v krajine však vládu donútilo požiadať fond o urýchlenie vyplatenia peňazí. Podľa prezidenta Macriho by sa rokovania mali uzatvoriť už čoskoro.Argentínska ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku medziročný pokles o 3,9 % a medzikvartálny o 4,2 %. Vláda počíta s poklesom hrubého domáceho produktu aj za celý tento a budúci rok. V roku 2018 by ekonomika Argentíny mala klesnúť o 2,4 %. S poklesom počíta vláda aj na budúci rok, vďaka úspornému rozpočtu by sa však mal výrazne zmierniť na 0,5 %.(1 EUR = 1,1777 USD)