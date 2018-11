Šéf britskej armády: Rusko je väčšou hrozbou pre Britániu ako IS

Na archívnej snímke Vladmir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 24. novembra (TASR) - Rusko teraz predstavuje "nesporne" väčšiu hrozbu pre britskú bezpečnosť ako teroristické skupiny vrátane Islamského štátu (IS) a al-Káidy. Uviedol to šéf britskej armády Mark Carleton-Smith v rozhovore zverejnenom v sobotu.Generál upozornil, že Moskva preukázala ochotu využiť svoju armádu na realizovanie svojich národných záujmov.povedal pre denník The Daily Telegraph.Carleton-Smith (54) uviedol, že po tom, ako IS utrpel porážky na bojiskách v Sýrii a Iraku, západní spojenci musia svoju pozornosť zamerať na hrozbu zo strany Ruska a urobiť by tak mali prostredníctvom Severoatlantickej aliancie.konštatoval vo svojom prvom rozhovore, odkedy sa v júni stal náčelníkom generálneho štábu britskej armády.Carleton-Smith taktiež využil príležitosť na bagatelizovanie potreby separátnej európskej armády, na vytvorenie ktorej nedávno vyzýval francúzsky prezident Emmanuel Macron.dodal.Vzťahy medzi Ruskom a Britániou sa tento rok značne zhoršili. Londýn obviňuje ruskú vojenskú rozviedku, že stojí za otrávením bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry, ku ktorému došlo v marci v anglickom Salisbury. Prípad viedol k vzájomnému vyhosťovaniu diplomatov a sprísneniu sankcií zo strany USA, pripomína agentúra AFP.