Šéf Červeného kríža v Bielorusku sa priznal, že deportovali ukrajinské deti a niektoré skončili aj v Rusku

Privádzanie ukrajinských detí do Bieloruska

Nezákonné deportácie







ICC v marci vydal zatykač na ruského vodcu Vladimira Putina a komisárku pre práva detí pri úrade ruského prezidenta Mariu Ľvovú-Belovú pre ich zodpovednosť za vojnový zločin nezákonnej deportácie obyvateľstva (detí) a nezákonného presunu obyvateľstva (detí) z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska. Poslanci Európskeho parlamentu tento týždeň vyzvali ICC, aby zvážil podobný zatykač na samozvaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.







20.7.2023 (SITA.sk) - Bieloruský Červený kríž vyvolal medzinárodné pobúrenie po tom, čo jeho šéf Dzmitrij Šaucov v bieloruskej štátnej televízii povedal, že organizácia sa aktívne podieľa na presunoch ukrajinských detí do Bieloruska z oblastí okupovaných Ruskom.Činnosť bieloruského Červeného kríža vyvolala ostrú kritiku zo strany Medzinárodného hnutia Červeného kríža V reportáži, ktorú v stredu odvysielal štátny kanál Belarus 1 TV, bol Šaucov na návšteve Rusmi ovládaného ukrajinského mesta Lysyčansk v Luhanskej oblasti. Na záberoch hovorí, že organizácia sa aktívne podieľala na privádzaní ukrajinských detí do Bieloruska za účelom „zlepšovania zdravia“.„Bieloruský Červený kríž sa na ňom aktívne zúčastňuje a bude sa na ňom zúčastňovať,“ povedal Šaucov. Dodal, že spolupracuje so štátom podporovanou charitatívnou nadáciou, aby „deti zabudli na hrôzy vojny a len odpočívali a cítili, že existuje ostrov šťastia“.Podľa bieloruských úradov prišlo do Bieloruska viac ako tisíc detí z Ruskom okupovaných častí Ukrajiny vo veku šesť až 15 rokov. Bývalý bieloruský minister kultúry Latuška, ktorý je momentálne v exile v Poľsku, však uviedol, že do krajiny deportovali najmenej 2100 ukrajinských detí.Podotkol, že má dôkazy, že niektoré deti po príchode do Bieloruska nakoniec skončili v Rusku, čo sa podľa neho „musí stať predmetom medzinárodného vyšetrovania“.Ukrajina aj bieloruská opozícia odsúdili tieto presuny ako nezákonné deportácie. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba naliehal na Medzinárodný trestný súd (ICC) , aby „vydal zatykač“ na Šaucova s tým, že sa „verejne priznal k zločinu nezákonnej deportácie detí z okupovaných oblastí Ukrajiny“.