Šéf Daimleru skončí v roku 2019, novým šéfom bude Švéd O. Källenius

Stuttgart 26. septembra (TASR) - Šéf nemeckej automobilky Daimler Dieter Zetsche skončí na budúci rok vo funkcii. Uviedla to v stredu automobilka s tým, že jeho nástupcom bude Švéd Ola Källenius. Ten sa tak stane prvým cudzincom na najvyššom poste v Daimleri.Podľa oficiálneho oznámenia automobilky ukončí Zetsche (65) svoje pôsobenie v najvyššej funkcii po vyše 13 rokoch koncom mája 2019 na výročnej schôdzke akcionárov. Daimler však úplne neopustí a v roku 2021 nastúpi na post šéfa dozornej rady. V tom období sa skončí funkčné obdobie terajšiemu predsedovi dozornej rady Manfredovi Bischoffovi.Källenius (49) nastúpil do Daimleru v roku 1993 a od roku 2017 pôsobí ako šéf výskumu a vývoja. Členom predstavenstva spoločnosti sa stal v roku 2015. Rozhodnutie nahradiť Zetscheho práve Källeniom sa očakávalo už dlhší čas, analytici s tým počítali už v roku 2016, keď postúpil do pozície šéfa výskumu.