Šéf DHZ v B. Štiavnici V. Poprac priviedol k hasičstvu celú rodinu

Ilustračná snímka. Foto: HaZZ/Facebook Ilustračná snímka. Foto: HaZZ/Facebook

Banská Štiavnica 24. novembra (TASR) - Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Banskej Štiavnici si tento rok pripomína 146. výročie svojho založenia. Viac ako 35 rokov stojí na jeho čele Vladimír Poprac, ktorý k hasičstvu priviedol aj celú svoju rodinu. Dlhé roky po jeho boku stojí manželka Julka a zároveň referentka mládeže a žien miestneho DHZ. Manželský pár, ktorý v meste vychoval generácie dobrovoľných hasičov, nenazvú inak ako šéf a šéfka.Poprac je v poradí 13. predsedom DHZ a ako sám s úsmevom hovorí, nikto sa na jeho funkciu "nehrabe", lebo nie je platená. "Prišiel za mnou bývalý predseda, ktorý mal doma problémy a dostal ultimátum, buď hasiči alebo rodina. Vyjadril sa tak, že či by som nebol taký dobrý a na rok zobral funkciu predsedu. Tak som s tým súhlasil a v januári 1984 som bol zvolený za predsedu DHZ," spomína na udalosti, za akých sa dostal k tejto funkcii.K hasičstvu priviedol aj manželku, ktorá sa dlhé roky venovala výchove mládeže, žien a pomáhala aj pri výcviku mužov. "Podarilo sa nám vychovať osem hasičov z povolania, z toho jedna hasička Lucia Peničková skončila vysokú požiarnu školu vo Zvolene a štyria chodia na tunajšiu strednú školu požiarnu. Sme taká liaheň pre hasičov z povolania," skonštatoval s úsmevom Poprac. Hasičstvu sa venovali aj ich traja synovia, jeden dokonca profesionálne, ale aj Popracov otec a starý otec.Za roky pôsobenia v zbore vykonával viacero funkcií a zasahoval pri mnohých udalostiach, ktoré utkveli miestnym v pamäti. Jedným z nich bol napríklad požiar strechy na historickej budove lesníckej školy v 80. rokoch minulého storočia priamo počas vyučovania či požiar chaty bývalého pionierskeho tábora pri Počúvadlianskom jazere v roku 2014, kde boli ubytované desiatky detí.Poprac si zaspomínal aj na prípad požiaru v neďalekej Žarnovici, ktorý mu narobil starosti pre skreslené informácie počas telefonátu. "Vyhlásili nám poplach, že v Žarnovici horí plyn. Tak som sa neodvážil ísť s jedným autom a povolal som všetky zložky, ktoré sme boli a ponáhľali sme sa do Žarnovice. Tam už bolo osem hasičských zborov a zistil som, že nehorí plyn, ale mlyn plný múky," uviedol s tým, že zásah nakoniec trval dva dni a jednu noc.Poprac sa môže pochváliť nejedným ocenením, s hrdosťou spomína aj na prijatie u prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Prezídium Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Bratislave ho povýšilo do generálskej hodnosti vrchného inšpektora a spolu so svojou manželkou sú tiež vyznamenaní medailami zaslúžilých členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.Úspechy tunajšieho DHZ sú zdokumentované v malej expozícii na banskoštiavnickom Novom zámku. Nachádza sa tu unikátna zástava z roku 1877, historické slávnostné hasičské prilby, medaile či fotografický materiál. Práve na Novom zámku bola hasičská strážna služba. Odtiaľ vydávali signály, ak v meste horelo. Cez deň vyvesili červenú vlajku smerovanú na svetovú strana podľa toho, kde požiar vypukol, v noci zase požiar signalizovalo svetlo. Svoju funkciu tu strážnici plnili až do 60. rokov minulého storočia, keď ich úlohy prevzali štátni hasiči.Aktuálne má DHZ v Banskej Štiavnici 60 členov, 17 z nich je aktívnych. DHZ sídli v požiarnej zbrojnici, v ktorej tento rok vďaka dotácii zrekonštruovali sociálne zázemie a dve garáže. Zbor však trápi chýbajúca technika, k dispozícii má len vozidlo Avia, ktoré má viac ako 40 rokov. Nový protipovodňový vozík, ktorý pred dvoma rokmi dostali, nemajú za čím ťahať. Pri zásahoch však podľa Popraca pomáhajú dobrovoľní hasiči aj tak. Nie raz sa podľa jeho slov stalo, že na miesto nešťastia doslova utekali vo vlastných autách.