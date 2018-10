Šéf diplomacie odcestoval na konferencie v Prahe, Ženeve a Malage

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 25. októbra (TASR) – Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) odcestoval vo štvrtok na pracovnú cestu. Začína sa návštevou Prahy, kde otvorí konferenciu venovanú stému výročiu vzniku československej diplomacie. Pokračovať bude v Ženeve, kde vystúpi na Svetovom investičnom fóre UNCTAD (Konferencia OSN pre obchod a rozvoj). Vo štvrtok a v piatok (26. 10.) sa zúčastní aj na výročnej konferencii Stredomorskej kontaktnej skupiny (MCG) v Malage.Pražskú konferenciu v Černínskom paláci otvorí Lajčák s českým rezortným kolegom Tomášom Petříčkom. Podujatie je venované stému výročiu vzniku československej diplomacie. Ministri sa v rámci neho zúčastnia aj na moderovanej panelovej diskusii.Následne sa šéf slovenskej diplomacie presunie do Ženevy. Tam vystúpi na ministerskom okrúhlom stole Svetového investičného fóra UNCTAD. Jeho ťažiskovou témou sú investície do udržateľného rozvoja. Lajčák bude informovať o svojich aktivitách vo funkcii predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN zameraných na vytvorenie praktických nástrojov na podporu financovania udržateľných zdrojov. Zároveň spustí webovú stránku Financovanie pre udržateľné ciele, ktorá definuje aj nástroje na mobilizáciu a správne smerovanie investícií do kľúčových sektorov ekonomík s cieľom vytvorenia čo najlepších podmienok pre udržateľný rozvoj vo svete.V Malage na konferencii Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a stredomorských partnerov bude Lajčák diskutovať o význame energetiky pre zabezpečenie ekonomického rastu a spolupráce. Rokovať bude spolu so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí a osobitným predstaviteľom ministra pre predsedníctvo SR v OBSE Lukášom Parízkom a s predstaviteľmi 57 účastníckych štátov OBSE a šiestich stredomorských partnerov pre spoluprácu s OBSE. Patrí sem Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Maroko a Tunisko.Stredomorská kontaktná skupina je špecializovaný formát spolupráce OBSE so šesticou partnerov. V rámci povinností spojených s nadchádzajúcim predsedníctvom v OBSE jej v roku 2018 predsedá Slovensko. Tento rok sa MCG zaoberala bojom proti radikalizácii a terorizmu, podporou vzdelávania, ekonomického rozvoja a inovácií, vodným manažmentom, kybernetickou bezpečnosťou a reformou bezpečnostného sektora.