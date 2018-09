Šéf diplomacie USA chce ísť na detektor lži kvôli článku o Trumpovi

Na archívnej snímke Mike Pence. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 9. septembra (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence sa v nedeľu dištancoval od anonymného článku, ktorého autor kritizoval prezidenta Donalda Trumpa. Pence zdôraznil, že za článkom, zverejneným v stredu v denníku New York Times (NYT), nestojí on ani nikto z jeho spolupracovníkov, informovala agentúra AP.Autorom článku je údajne vysokopostavený člen z okolia samotného prezidenta. Sám pisateľ uviedol, že je súčasťouv rámci Trumpovej administratívy, ktorý sa snaží ochrániť krajinu pred najhoršími prezidentovými sklonmi.Pence sa v nedeľu od článku dištancoval a vyhlásil, že je okamžite pripravený dokázať, že nie je jeho autorom. Podľa vlastných slov je v tejto súvislosti ochotný podrobiť sa aj testu na tzv. detektore lži, alebo akejkoľvek inej previerke, aká by sa od neho mohla vyžadovať.Viceprezident pritom vyslovil "100-percentnú istotu", že anynymný článok v NYT nenapísal ani nik z tímu jeho spolupracovníkov, za ktorých sa podľa vlastných slov môže plne zaručiť.Pence zdôraznil, že nevie, kto článok napísal, ale že jeho autor by mal odstúpiť zo svojej funkcie.Testovanie pracovníkov administratívy na detektore lži v tejto súvislosti odporučil Trumpovi republikánsky senátor Rand Paul. Prezident sa ešte nevyjadril, či takúto metódu na odhalenie pisateľa článku skutočne použije.