Šéf diplomacie USA Pompeo pricestoval do KĽDR na doplňujúce rokovania

Šéf americkej diplomacie Mike Pompeo (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 6. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo pricestoval v piatok do Pchjongjangu na rokovania o denuklearizácii KĽDR. Pompeo strávi v Kórejskej ľudovodemokratickej republike jeden a pol dňa, do soboty. Pôjde o jeho prvý viacdňový pobyt v tejto krajine, informuje agentúra Reuters.Pompeo pristál v severokórejskom hlavnom meste po krátkej zastávke v Japonsku. Stretol sa s Kim Jong-čcholom, vysoko postaveným činiteľom KĽDR, ktorý spolu so šéfom americkej diplomacie zohral významnú úlohu pri príprave júnového summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa a vodcu KĽDR v Singapure.Pompeo sa bude podľa vlastných slov usilovať o "doplnenie niekoľkých detailov" týkajúcich sa záväzkov, na ktorých sa dohodli Trump s Kimom.povedal Pompeo s tým, že očakáva rovnaké úsilie aj od Pchjongjangu.Hlavné záväzky vyplývajúce zo singapurského summitu sa týkajú "úplnej denuklearizácie" Kórejského polostrova a náčrtu, ako by mohli vyzerať transformované vzťahy medzi USA a KĽDR. Pompeo sa bude tiež usilovať o vrátenie ostatkov približne 200 amerických vojakov, ktorí boli nezvestní od kórejskej vojny z rokov 1950-53.Pompeovo vládne lietadlo sa na ceste do KĽDR zastavilo na dočerpanie paliva na japonskej leteckej základni Jokota, ktorá patrí americkým vzdušným silám. Ide o jeho tretiu návštevu KĽDR od apríla a prvú od historického summitu z 12. júna.