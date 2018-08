Šéf diplomacie Vietnamu: Senátor McCain pomohol zaceliť vojnové rany

Vietnamská žena sa modlí pri pamätníku zosnulého amerického senátora Johna McCaina v Hanoji 27. augusta 2018. Vo veku 81 rokov zomrel v noci na nedeľu americký senátor John McCain po tom, ako sa rozhodol prerušiť svoju liečbu rakoviny mozgu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hanoj 27. augusta (TASR) - Zosnulý americký senátor John McCain bol, ktorý pomoholtým, že presadil normalizáciu diplomatických vzťahov s Vietnamom. Uviedol to v pondelok minister zahraničných vecí Vietnamu Pham Binh Minh, ktorého citovala agentúra Reuters.Bývalý vojnový zajatec vo Vietname, niekoľkonásobný republikánsky senátor a otvorený kritik prezidenta Donalda Trumpa zomrel v sobotu vo veku 81 rokov obklopený rodinou na svojom arizonskom ranči. Vlani v júli mu diagnostikovali rakovinu mozgu.napísal šéf vietnamskej diplomacie v pondelok do kondolenčnej knihy vystavenej na americkom veľvyslanectve v Hanoji.Reuters doplnil, že práve McCain bol vo Washingtone jedným z najvehementnejších zástancov normalizácie vzťahov s komunistickým Vietnamom, bývalým vojnovým nepriateľom USA.Počas vojny vo Vietname - koncom októbra 1967 - bolo bojové lietadlo pilotované McCainom zasiahnuté a on bol nútený katapultovať sa. Po strate vedomia sa prebudil vo vietnamskej vojenskej nemocnici v Hanoji (smutne preslávenej pod prezývkou "Hanoi Hilton") so zlomenými rukami a nohou. Nízka kvalita ošetrovania a následné uväznenie McCaina zanechali trvalé následky na jeho horných končatinách.Vojak McCain sa niekoľko rokov po svojom návrate z päťročného zajatia vo Vietname začal angažovať v americkej politike, pričom už ako aktívny politik sa viackrát vrátil aj do Vietnamu. Prvýkrát sa tak stalo v roku 1985, teda desať rokov pred normalizáciou bilaterálnych vzťahov, ku ktorej došlo v roku 1995.