Šéf EBU sa na pôde RTVS stretol s verejnoprávnymi vysielateľmi V4

Bratislava 3. októbra (TASR) - Priestory rozhlasovej pyramídy a televízne vysielacie štúdia RTVS si v utorok 2. októbra pozreli najvyšší predstavitelia Európskej vysielacej únie (EBU), ktorá združuje 120 verejnoprávnych rozhlasových a televíznych organizácií z 56 krajín Európy. Počas prvej oficiálnej návštevy generálneho riaditeľa EBU Noela Currana v RTVS, od jeho nástupu do funkcie v septembri 2017, rokovali vrcholní predstavitelia EBU aj so zástupcami verejnoprávnych televíznych a rozhlasových vysielateľov Vyšehradskej štvorky (V4).Curran hodnotí stretnutie ako cennú príležitosť diskutovať o všeobecných trendoch v oblasti médií, špecifických trendoch v krajinách V4 a o pomoci EBU pri tvorbe a dodávaní tých najlepších riešení v oblasti obsahu, technológií, vzdelávania, obhajoby a presadzovania záujmov či vytvárania náležitých partnerských sietí. Zdôraznil pritom turbulentné obdobie zmien na mediálnej scéne, v ktorom verejnoprávne médiá čelia mnohým výzvam a zároveň príležitostiam.uviedol Curran.Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník priblížil, že spoločná diskusia sa zamerala hlavne na zdieľanie poznatkov o implementácii najnovších digitálnych technológií a ich využití pri tvorbe programu a spracovávaní tém.poznamenal, zvýrazňujúc sumu 18,2 bilióna eur, ktorú vlani na tento účel vynaložili v rámci Európskej únie členovia EBU.Generálny riaditeľ Českého rozhlasu René Zavoral považuje za dôležité, aby verejnoprávne médiá aj v modernej dobe dokázali obhájiť pozíciu nezávislých a vyvážených médií. Predstavitelia maďarskej MTVA poukázali na to, že spolupráca verejnoprávnych médií v regióne V4 pomáha vytvárať silné profesionálne medzinárodné a regionálne väzby, zachovávať tradície, zdieľať aktuálne problémy a čeliť budúcim výzvam.dodali jej predstavitelia.