Šéf europarlamentu predstavil novú webstránku Čo pre mňa robí EÚ

Antonio Tajani, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 14. novembra (TASR) - Predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani v stredu v Štrasburgu predstavil novú webovú stránku, ktorá dokumentuje pozitívne pôsobenie Európskej únie na životy jej občanov.Interaktívna webstránka "Čo pre mňa robí EÚ", ktorá je dostupná aj v slovenčine, poskytuje stovky ľahko čitateľných krátkych príkladov pozitívnych zmien, ktoré Únia priniesla do životov obyčajných ľudí. Používatelia môžu nájsť konkrétne informácie o tom, čo EÚ urobila pre ich región, profesiu alebo pre ich obľúbenú voľnočasovú aktivitu.Parlament v správe pre médiá pripomenul, že októbrový prieskum Eurobarometra potvrdil, že až 68 percent respondentov si myslí, že ich štát má výhody z členstva v EÚ. Napriek tomu bolo doteraz len málo pokusov vymenovať a ukázať tieto konkrétne výhody obyčajným Európanom. A práve to je cieľom webstránky z dielne europarlamentu, aby pred blížiacimi sa eurovoľbami v máji 2019 poukázala na prínosy členstva v Únii.skonštatoval Tajani.Webstránka obsahuje približne 1800 správ, ktoré je možné prečítať, zdieľať alebo použiť ako online stránky či PDF súbory. Sú rozdelené do dvoch hlavných skupín. Prvá sekcia s názvom "V mojom regióne" umožňuje používateľom zvoliť miesto, kde oni alebo ich rodiny žijú alebo pracujú, a zistiť, ako je EÚ prítomná v ich lokalitách a regiónoch. Táto sekcia pokrýva viac ako 1400 lokalít vo všetkých častiach Európskej únie vrátane Slovenska.Druhá sekcia s názvom "V mojom živote" dovoľuje každému používateľovi vybrať si zo skupiny približne 400 príkladov tie, ktoré majú pre neho osobný význam - ako EÚ ovplyvňuje rodiny, zdravotníctvo, rôzne záľuby, cestovanie, bezpečnosť, možnosti spotrebiteľov či sociálne práva. Sú tam príklady toho, ako Únia podporuje ľudí v ich pracovnom živote v rôznych povolaniach - od chovateľov včiel cez šoférov autobusov až po pivovarníkov.Webová stránka informuje aj o tom, že v inej členskej krajine EÚ žije až 15 miliónov Európanov, a to aj preto, lebo európska legislatíva im dovoľuje voľne sa zamestnať v inej členskej krajine, pričom neprichádzajú o sociálne zabezpečenie, môžu si založiť účet v ktorejkoľvek banke v európskej krajine a pri vybavovaní dlhších pobytov nemusia čeliť neprimeranej administratíve.Tretia sekcia ponúka dokumenty o európskych politikách, ktoré priblížia úspechy súčasného volebného obdobia, ako aj vyhliadky do budúcnosti so zameraním na verejnú mienku, obavy občanov a očakávania od EÚ.Webovú stránku zostavila Výskumná služba Európskeho parlamentu (EPRS) v súčinnosti s Komunikačnou a prekladateľskou službou Európskeho parlamentu.Odkaz na webstránku v slovenčine: https://what-europe-does-for-me.eu/sk/portal