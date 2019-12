Šéf európskej diplomacie vyzval na sebavedomejšiu zahraničnú politiku

Josep Borell, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 9. decembra (TASR) - Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borell vyzval blok na sebavedomejšiu zahraničnú politiku a používanie "jazyka sily". Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.," napísal Borell v liste ministrom zahraničných vecí EÚ stretávajúcim sa v pondelok v Bruseli.," uviedol. Zdôraznil, že stav, v ktorom sa svet nachádza, je "veľmi znepokojujúci".," uviedol Borrell s tým, že by nebolo rozumné hrať túto hru.Podľa neho by však bolo by ešte nerozumnejšie ju ignorovať. Preto EÚ by mala byť schopná nielen reagovať, ale aj konať, a v prípade potreby konfrontovať a prichádzať s iniciatívou.Borell v liste hovorí o "obnovení geostrategickej rivality".," zdôraznil.," dodal nový šéf európskej diplomacie.