Šéf Fedu J. Powell neodíde zo svojho postu ani na priamu výzvu Trumpa

Washington 10. júla (TASR) - Prezident americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell nemieni odstúpiť zo svojho postu napriek zvyšujúcemu sa tlaku voči svojej osobe zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ako uviedol, z vedenia banky neodíde ani vtedy, ak by ho na to Trump priamo vyzval.reagoval Powell na otázku Maxine Watersovej, ktorá predsedá Výboru Snemovne reprezentantov pre finančné služby, či by "sa zbalil a odišiel," ak by to od neho Trump žiadal.povedal Powell.Trump už niekoľkokrát otvorene zaútočil na Powella a centrálnu banku za zvýšenie úrokových sadzieb. Fed ich vlani zvýšil celkovo štyrikrát, naposledy v decembri. Trump označil banku za hrozbu pre americkú ekonomiku, ktorá, ako tvrdí, nemôže práve pre menovú politiku Fedu rýchlejšie rásť.