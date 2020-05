Šéf Formuly 1 verí, že sa koncom roka budú môcť preteky organizovať aj s divákmi

Masívne finančné straty

Rokujú s viacerými promotérmi

8.5.2020 - Šéf spoločnosti Liberty Media ako vlastníka motoristického seriálu F1 Chase Carey varuje, že napriek snahe o štart novej sezóne monopostov F1 stále hrozí aj to, že sa v roku 2020 jazdiť vôbec nebude.S pribúdajúcim časom je však stále viac reálnejšie, že priaznivci prestížneho motoseriálu nezostanú bez súťaží."Je stále viac lokalít, ktoré chcú alebo môžu v roku 2020 hostiť preteky F1. Veríme tiež, že v závere roka by sme mohli organizovať preteky aj s fanúšikmi," poznamenal Carey.Seriál zaznamenal masívne finančné straty, keď už desať pretekov zrušili alebo odložili. Za všetkým stojí pandémia koronavírusu. Podľa Careyho vedenie seriálu pracuje na získaní úverov, ktoré by "efjednotke" pomohli v týchto ťažkých časoch.Aktuálny plán hovorí o štarte sezóny F1 v úvode júla v Rakúsku, po odjazdení dvoch VC by sa seriál na ďalšie dve presunul do Veľkej Británie."Náš cieľ je začať 5. júla v Rakúsku, kde by sme chceli jazdiť aj o týždeň neskôr. Sme v pokročilo procese plánovania nového programu seriálu," povedal Carey.Po Rakúsku a Veľkej Británii sa ráta s maďarským Hungaroringom a belgickým okruhom Spa-Francorchamps.Pripustil, že F1 by sa v roku 2020 mohla jazdiť aj na okruhoch, ktoré nepatria do kalendára seriálu. Ako príklad uviedol nemecký Hockenheim, taliansku Imolu či portugalský okruh Portimao."Rokujeme s viacerými promotérmi, aby sme pri zostavovaní kalendára vedeli, aké máme možnosti," priznal Carey.