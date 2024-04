Šéf francúzskej diplomacie sa pokúša o deeskaláciu konfliktu medzi Hizballáhom a Izraelom

28.4.2024 (SITA.sk) - Francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné v nedeľu pricestoval do Libanonu v rámci diplomatických snáh o dohodnutie deeskalácie konfliktu na libanonsko-izraelských hraniciach.Séjourné má na programe stretnutie s predstaviteľmi mierových síl OSN na juhu Libanonu, s predsedom libanonského parlamentu, šéfom armády, ministrom zahraničia a premiérom.Vzájomné ostreľovanie sa medzi libanonskou militantnou organizáciou Hizballáh a izraelskou armádou sa odohráva takmer každý deň už takmer sedem mesiacov od vypuknutia vojny medzi palestínskym hnutím Hamas a Izraelom.Západní diplomati predložili sériu návrhov na ukončenie bojových akcií.Väčšina je založená na tom, že Hizballáh by stiahol svoje sily niekoľko kilometrov od hraníc, v oblasti by sa posilnila prítomnosť libanonskej armády a vyjednávalo by o stiahnutí izraelských vojakov zo sporných území, ktoré Izrael podľa Bejrútu okupuje odvtedy, ako sa v roku 2000 stiahol z južného Libanonu.