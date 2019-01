Šéf Hizballáhu varoval Izrael pred pokračovaním útokov v Sýrii

Hasan Nasralláh Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 27. januára (TASR) - Vodca libanského militantného hnutia Hizballáh Hasan Nasralláh varoval v sobotu Izrael pred pokračovaním v útokoch v Sýrii, zameraných prevažne proti iránskym pozíciám. Podľa jeho slov by to mohlo podnietiť vojnu v regióne, informovala agentúra AFP.Nasralláh oslovil priamo izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, keď v rozhovore pre televíziu al-Majádín povedal:uviedol Nasralláh v zmienke o spojenectva medzi vládou sýrskeho prezidenta Bašára Asada, Iránom a jeho libanonským spojencom Hizballáhom.Izrael uplynulý pondelok potvrdil, že jeho armáda udrela na iránske ciele v Sýrii, prevažne zariadenia, ktoré podľa neho patria jednotkám Kuds iránskych Revolučných gárd. Malo ísť o reakciu na to, že jednotky Kuds odpálili zo Sýrie raketu stredného doletu, ktorú nad Golanskými výšinami zachytila izraelská protivzdušná obrana.Mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) uviedla, že pri izraelských leteckých útokoch v noci na pondelok zahynulo 21 ľudí, prevažne Iráncov.Izraelská armáda od roku 2013 hlásila už stovky útokov na podľa nej iránske vojenské ciele v Sýrii a tamojšie dodávky moderných zbraní pre Teheránom podporovaný Hizballáh, približuje AFP. Cieľom Izraela je zabrániť, aby jeho úhlavný nepriateľ Irán natrvalo umiestnil svoje vojenské sily v susednej Sýrii.Izrael varoval, že bude k útokoch na pozície Iránu a Hizballáhu v Sýrii pokračovať.