Šéf iránskej diplomacie: Johnson musí chápať, že Irán nechce konflikt

Mohammad Džavád Zaríf, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 23. júla (TASR) - Teherán si neželá konflikt s Britániou pre incident, pri ktorom iránske ozbrojené zložky v piatok vo vodách Perzského zálivu zadržali ropný tanker plaviaci sa pod britskou vlajkou. Vo vyhlásení adresovanom pravdepodobnému budúcemu britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi to v pondelok povedal iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf. Písala o tom agentúra AFP.vyhlásil Zaríf v pondelok počas návštevy Nikaraguy.Incident so zadržaním britskej lode prišiel po vyhrážkach Teheránu, že sa odplatí za to, že v britskom zámorskom území Gibraltár začiatkom júla zadržali iránsky tanker Grace 1 pre podozrenie z porušenia sankcií voči Sýrii.Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt v pondelok v súvislosti so zadržaním britského tankera vyhlásil, že Spojené kráľovstvo chce zriadiť v Perzskom zálive námorné ochranné sily pod vedením Európy, pričom však tiež zdôraznil, že Londýn nehľadá konfrontáciu s Iránom.