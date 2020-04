Šéf kancelárie parlamentu Guspan vlastní hotel, ktorého tržby rátajú v státisícoch eur

Majetkové pomery deklaruje v priznaní

Jednu akciu vlastnila Guspanová

15.4.2020 - Vedúci Kancelárie Národnej rady (NR) SR Daniel Guspan nepovažuje za nutné komentovať informácie, že vlastní vyše 90-percentný podiel v bratislavskom hoteli Aston, ktorého tržby sa pohybujú medzi 850-tisícmi a vyše miliónom eur ročne. Guspan sa doteraz k vlastníctvu hotela médiám nepriznal. Na jeho vlastnícky vzťah k hotelu v utorok upozornil portál Aktuality.sk „Informácie zverejnené vo včerajšom článku webového portálu vždy boli a aj naďalej sú verejne prístupné, teda nepovažujem ich za nutné ďalej komentovať,“ reagoval Guspan na otázku agentúry SITA, či vlastní viac ako 90-percentný podiel v hoteli Aston a prečo svoj vzťah k hotelu doteraz nepriznal, keď sa ho na to médiá v minulosti pýtali.Portál Aktuality.sk sa k informácii o vlastníctve hotela dopátral skúmaním úradných listín. Guspan hotel Aston na Bajkalskej ulici v Bratislave aj riadil do roku 2013, kedy začal viesť kanceláriu parlamentu.Za šéfa kancelárie si ho vybral vtedajší predseda parlamentu Pavol Paška zo strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) a je na jej čele doteraz. Na tejto pozícii ho mieni ponechať aj súčasný šéf parlamentu Boris Kollár z hnutia Sme rodina.Guspan zdôraznil, že po menovaní do funkcie v štátnej správe si v predpísanej lehote splnil všetky potrebné zákonné povinnosti vyplývajúce zo vzniku štátnozamestnaneckého pomeru a vzdal sa všetkých štatutárnych funkcií, ktoré by mohli byť v konflikte s výkonom štátnej služby.„Svoje majetkové pomery, vrátane vlastníctva všetkých druhov aktív a majetkových práv, každoročne deklarujem v zákonom predpísanej štruktúre v rámci majetkových priznaní podávaných v súlade so zákonom o štátnej službe,“ uviedol pre agentúru SITA.Ako ďalej povedal, kontrolné mechanizmy stanovené príslušnou legislatívou platnou pre štátnych zamestnancov sa vzťahujú rovnako aj na neho ako vedúceho Kancelárie NR SR, a preto ich v plnej miere dodržiava a bude dodržiavať.Hotel Aston vlastní spoločnosť Aston Esquire, s.r.o., ktorej spoločníkom je akciová spoločnosť Factofin. Spoluvlastníkom hotela bol podľa portálu Guspan od začiatku.Podľa prvej zverejnenej zápisnice v roku 2002 bol Guspan ako vlastník desiatich akcií 36-percentným akcionárom firmy. Zbytok vlastnila nemecká spoločnosť Renomi AG, o ktorej nie je možné vo verejných zdrojoch dohľadať bližšie informácie.V roku 2003 Guspan vlastnil drvivú väčšinu akcií spoločnosti Factofin, patrilo mu 27 z 28 akcií. Menšinovým akcionárom bol v tom čase Tomáš Sári. Rovnaký počet akcií vlastnil Guspan aj podľa dokumentov z roku 2008, mal teda v hoteli 96,4-percentný podiel.Zostávajúcu jednu akciu vlastnila Jana Guspanová. V roku 2009 už bol Guspan podľa zápisnice z valného zhromaždenia jediným vlastníkom hotela.Vlastníkom 27 akcií bol Guspan aj v čase zverejnenia poslednej zápisnice z valného zhromaždenia z roku 2013. Od toho času už spoločnosť z neznámych dôvodov neukladá zápisnice do zbierky listín, dodal portál.